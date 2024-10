Jetzt bewerben für den Tag der offenen Gartentür

Der nächste Sommer kommt bestimmt. Deshalb beginnen schon jetzt die Vorbereitungen für den Tag offenen Gartentür in Schwaben am Sonntag, 29. Juni, 2025. Er soll von 10 bis 17 Uhr stattfinden. Noch bis zum Montag, 23. Oktober, sind Bewerbungen möglich. Am letzten Sonntag im Juni sollen wieder unterschiedliche Gärten und Gartenanlagen ihre Pforten öffnen. Gartenbesitzer, die sich an der Aktion beteiligen möchten, können sich bei den Kreisfachberatern für Gartenkultur und Landespflege an den schwäbischen Landratsämtern um eine Teilnahme bewerben. Nähere Auskünfte erteilt auch die Abteilung Gartenbau des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft Augsburg unter Telefon 0821/ 43002-3430. Veranstalter sind der schwäbische Bezirksverband für Gartenbau und Landespflege mit seinen Kreis-, Stadt- und Ortsvereinen, das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg und die Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege an den Landratsämtern. (AZ)