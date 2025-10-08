Jetzt bewerben für den „Tag der offenen Gartentür“

In Schwaben findet am Sonntag, 28. Juni, von 10 bis 17 Uhr der Tag der offenen Gartentür statt, bei dem unterschiedliche Gärten und Gartenanlagen ihre Pforten öffnen. Dem interessierten Gartenfreund werden Einblicke in grüne Paradiese ermöglicht. Gartenbesitzer, die sich an der Aktion beteiligen möchten, können sich bis Dienstag, 21. Oktober, bei den jeweiligen Kreisfachberatern für Gartenkultur und Landespflege an den schwäbischen Landratsämtern um eine Teilnahme bewerben. Nähere Auskünfte erteilt die Abteilung Gartenbau des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft Augsburg unter Telefon 0821/430023430. Veranstalter dieser Aktion sind der schwäbische Bezirksverband für Gartenbau und Landespflege mit seinen Kreis-, Stadt- und Ortsvereinen, das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg und die Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege an den Landratsämtern.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!