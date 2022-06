Landkreis Augsburg

vor 29 Min.

Jetzt den Heizölvorrat für den Winter kaufen? Fast ein Roulettespiel

Der Heizölpreis schwankt in diesem Jahr so stark wie noch nie. Das raten Heizölhändler ihren Kunden im Augsburger Land.

Plus Die Krise am Energiemarkt bereitet vielen Menschen Kopfzerbrechen, vor allem im Hinblick auf den Winter. Wir fragen die Heizölhändler, was sie Kunden raten.

Von Angela David

Dass die Preise für Heizöl mal rauf, mal runter gehen – daran haben sich die meisten Kunden schon zwangsläufig gewöhnt. Viele fragen sich jedoch aktuell: Soll ich kaufen oder nicht? Immerhin steht der Winter bald vor der Tür. Laut Axel Wolff, Geschäftsführer der Scharr Wärme GmbH & Co. KG, die 2019 auch den in der Region bekannten Händler Calpam übernommen hat, waren zu Beginn des Kriegs in der Ukraine viele Kundinnen und Kunden verängstigt und haben viel Heizöl gekauft, "vor allem ältere Menschen, die bereits einen Krieg miterlebt haben". Viele von ihnen wollten vorsorgen und hätten oft auch so große Tanks, dass sie einen Vorrat für zwei Jahre anlegen können. Wolff sagt: „Diese Kunden haben oft zu wahnsinnigen Preisen gekauft“, die fünfmal so hoch waren wie noch 2020.

