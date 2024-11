Jetzt werden die neuen Wertstofftonnen im Landkreis ausgeliefert. Das gilt es zu wissen.

Die ersten Bürgerinnen und Bürger konnten den neuesten Zuwachs im Haushalt bereits in Empfang nehmen, obwohl er nicht bei allen willkommen ist: In diesen Tagen werden in vielen Orten im Landkreis die neuen Wertstofftonnen ausgeliefert - insgesamt 77.500 Tonnen und 3500 Container - die ab dem kommenden Jahr den Gelben Sack ersetzen. Sie war nicht unumstritten, weil es die Tonne nur in der großen Größe von 240 Litern gibt. Dies führte unter anderem zu einer Flut von Leserbriefen und Protesten, andere wiederum sind froh, endlich die fragilen Gelben Säcke loszuwerden.

Angela David Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Detailfrage Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis