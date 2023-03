Jolly Sound sind mit 60 Jahren noch kein bisschen leise

Die Band tritt seit Jahrzehnten in der Region auf. Das hat sie jetzt mit Hunderten von Gästen gefeiert.

Sage und schreibe 60 Jahre hat die Band Jolly Sound auf dem Buckel. Anlass für ein Jubiläumskonzert mit rund 400 Gästen in Mertingen. Das lief so gut, "das würden wir gerne nochmal wiederholen," schwärmt Flo Wiedemann, der dienstältestes Musiker der Gruppe.

Diese hieß im Jahr 1962 noch Jolly Jokers. Aus Bandnamen wie den Jolly Boys, dem Jolly Sound Sextett, Don Jolly und dem Jolly Sound Quintett wurde im Jahr 1998 die Gruppe Jolly Sound, die im Jahr 2021 ihren vorerst letzten Neuzugang auf der Bühne – Jörg Weinmüller – begrüßte. Jörg Weinmüller aus Nordendorf, der sich selbst als ältestes Bandmitglied und Jolly-Sound-Küken gleichermaßen bezeichnet, singt, spielt E-Bass, Kontrabass und Trompete. Flo Wiedemann aus Kühlenthal, der Dienstälteste der Truppe, der bereits 23 Jahre mit Jolly Sound auf der Bühne steht, singt, spielt Akkordeon und Schlagzeug. Regelmäßig steht er mit Timo Gerstmayr aus Kaisheim (Gesang, Gitarre, Trompete, Schlagzeug), Max Käfer aus Schönesberg im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen (Keyboard, Akkordeon, Gesang) und Jonny Schäffler aus Biberbach (Gitarre, Gesang) auf der Bühne. Zudem steht immer eine Sängerin mit auf der Bühne. Annika Rödl aus Gansheim (Landkreis Donau-Ries), Rike Baur aus Augsburg und Lisa Boyraz aus Bergendorf (Landkreis Donau-Ries) wechseln sich hier ab – nur zum Jubiläumskonzert waren sie alle auf der Bühne vereint.

So vielfältig wie sich die Gruppe zum 60-Jährigen auf der Bühne in Mertingen präsentierte, so vielseitig tourt Jolly Sound auch durch die Region. Auf Bühnen von Franken bis an den Bodensee, in Oettingen (Landkreis Donau-Ries) und Balzhausen (Landkreis Günzburg) sowie im Schlössle in Finningen (Landkreis Dillingen an der Donau) sind die Musiker ebenso zu Hause wie im Arnhofer Stadl in Inchenhofen (Landkreis Aichach-Friedberg) oder bei Faschingsbällen in der Region. Hauptsächlich spielt Jolly Sound nach wie vor auf Hochzeiten. Im letzten Jahr stand Jolly Sound jedoch beim Vereinsjubiläum des VfL Westendorf auf der Bühne und beim Bezirksmusikerfest im Meitinger Ortsteil Erlingen.

Nach der langen Corona-Zwangspause freuen sich die Musiker auch darauf, neue Bühnen für sich ausmachen zu können – und würden auch das Jubiläumskonzert, über das online sowohl Bild- als auch Videoaufnahmen verfügbar sind, gerne nochmal auf einer anderen Bühne spielen. Zudem freuen sie sich darüber, dass im Zuge des Jubiläumsevents Spenden in Höhe von 1100 Euro für die Organisation DIPG.fighter gesammelt werden konnten, die sich der Erforschung von Hirntumoren bei Kindern widmet. (brast)

