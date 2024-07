Jugendliche können per Planspiel als Abgeordnete im Bundestag diskutieren

Für ein Planspiel werden politikinteressierte Jugendliche aus den Landkreisen Augsburg-Land und Aichach-Friedberg gesucht. Die SPD-Bundestagsfraktion lädt dazu ein, sich für das Spiel in Berlin zu bewerben. „Das Planspiel bietet jungen Menschen eine einmalige Chance, den Politikbetrieb hautnah zu erleben und eigene Ideen einzubringen“, sagt die SPD-Bundestagsabgeordnete Heike Heubach.

Das Planspiel sei eine spielerische, aber realistische Simulation der Arbeit der SPD-Bundestagsfraktion. Es gebe jungen Menschen einen Eindruck von der Arbeit einer Fraktion im Deutschen Bundestag zu vermitteln. Wie Heubach mitteilte, werden drei Tage lang rund 100 Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und Studierende aus ganz Deutschland in die Rolle der Abgeordneten schlüpfen und über politische Zukunftsfragen diskutieren. Die Nachwuchspolitiker tagen vom 10. bis 12. November in den Gebäuden des Deutschen Bundestags. Dort entwickeln sie gemeinsame Konzepte zu verschiedenen Politikbereichen. Ihre Beratungsergebnisse präsentieren die Jugendlichen am Ende den „echten“ Abgeordneten. Teilnehmen können Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 16 und 20 Jahren.

So kann man am Planspiel in Berlin teilnehmen

Heike Heubach bittet Interessierte aus den Landkreisen Augsburg-Land und Aichach-Friedberg um eine kurze Bewerbung, wobei der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind. Wichtig seien Angaben zu Alter und Person, und wieso man teilnehmen möchte. Das kann man per Video, Essay, Collage,... vermitteln. Die Bewerbungsfrist endet am 15. August. Über heike.heubach@bundestag.de oder unter 030/227 71441 können sich interessierte Jugendliche melden oder weitere Informationen anfordern. (AZ)