Junior-Ranger im Naturpark kennen sich im Lebensraum Wald aus

Monatelang haben Grundschulkinder vieles über Tiere und Pflanzen im Wald gelernt. Auch die richtige Orientierung beherrschen sie jetzt. Das wurde nun ausgezeichnet.

Von März bis November fand die diesjährige Junior-Rangerinnen und -Ranger Ausbildung des Naturparks Augsburg – Westliche Wälder statt. Im gesamten Naturpark verteilt gab es insgesamt drei Gruppen: die „Wildkatzen“ mit Ranger Max Fader an der Tannenhütte bei Reutern, die „Fledermäuse“ mit Rangerin Johanna Völkel am Weiherhof bei Gessertshausen und die „Waldohreulen“ mit Rangerin Carolin Rolle in Straßberg.

Mit viel Spiel und Spaß wurden die Lebensräume Wald, Wasser und Wiese erforscht: Welche Tiere leben im Waldboden? Kann man mit Pflanzen malen? Wie lassen sich Tierspuren verewigen? Wie baut man ein schwimmfähiges Floß aus Naturmaterialien? Das sind nur einige Fragen, welche die Junior-Ranger gemeinsam beantwortet haben. Auch den Themen „Feuer“ und „Überleben im Wald“ wurde Zeit und Muße gewidmet. Nachdem mithilfe von natürlichem Zunder ein Feuer entfacht wurde, konnten über den Flammen so manche Leckereien zubereitet werden.

Umgang mit Kompass und Karte wurde geübt

Der richtige Umgang mit einem Kompass und einer Karte gehörten ebenfalls zur Ausbildung, um sich im Wald besser orientieren zu können. Der Höhepunkt war die gemeinsame Übernachtung aller drei Ausbildungsgruppen. Dort spielte der Wolpertinger eine besondere Rolle, dessen „Spuren“ während einer Nachtwanderung verfolgt wurden. Die Kinder übernachteten im Zelt oder Tarp. Im Kreise der Erziehungsberechtigten und Geschwister fand Ende November ein Abschlussfest mit allen 36 frisch gebackenen Junior-Rangerinnen statt. Diese sind künftig im Naturpark als „Botschafterinnen und Botschafter“ für den Naturschutz unterwegs. In den sogenannten Aktivgruppen setzen sie sich für den Schutz der Lebensräume sowie der Tiere und Pflanzen im Naturpark ein.

Auch 2024 gibt es wieder ähnliche Ausbildungen für Kinder der 3. und 4. Jahrgangsstufe. Die Anmeldung erfolgt über: jr@naturpark-augsburg.de, Anmeldeschluss ist Ende Januar. (AZ)

