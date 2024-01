Landkreis Augsburg

Kältewelle im Landkreis: So wirkt sich der Frost auf die Straßen aus

Plus Die niedrigen Temperaturen gehen auch an den Straßen im Augsburger Land nicht spurlos vorbei. Was bei der Kälte auf der Fahrbahn beachtet werden muss, erklären Experten.

Von Jonathan Lübbers

Eine Kältewelle hüllt den Landkreis Augsburg aktuell in Schnee und Eis, in der Nacht wird es bis zu -6 Grad kalt. Welche Auswirkungen haben diese Temperaturen für die Straßen? Unsere Redaktion hat Experten im Augsburger Land dazu befragt.

Eis birgt "Sprengkraft" und führt zu Schlaglöchern

Sehr schädlich sei für Straßen aktuell der Wechsel zwischen Frost und Tau, erklärt der für den Straßenbau im Landkreis Augsburg zuständige Abteilungsleiter Christof Geiger vom Staatlichen Bauamt Augsburg. Eine Straße bestehe nämlich aus verschiedenen Schichten. Wenn das Eis auf der Straße auftaut, könne das Tauwasser zwischen diese Schichten fließen. Sollte es dort wieder einfrieren, dehnt es sich aus und birgt laut Geiger so eine "enorme Sprengkraft". Diese Sprengkraft führt dann zu den Schlaglöchern, die im Winter immer wieder auf den Straßen zu sehen sind. Beeinflussen könne das Bauamt diese Schlaglöcher nicht. "Bei einer Straße braucht man die verschiedenen Schichten, da jede Schicht eine eigene Funktion erfüllt", erklärt Geiger. Die Straße "aus einem Guss" herzustellen, um die Zwischenräume in der Straße zu vermeiden, sei daher nicht möglich.

