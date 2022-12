Landkreis Augsburg

Die Kartei der Not muss immer öfter im Augsburger Land helfen

Was tun, wenn das Geld nicht für die Stromrechnung reicht? Auch in solchen Fällen hat die Kartei der Not 2022 im Augsburger Land geholfen.

Die schwierigen Zeiten bringen immer mehr Menschen an den Rand ihrer Existenz. So musste die Kartei der Not im Landkreis Augsburg in diesem Jahr vielfach helfen.

Seit Jahren machen es der Mangel an Wohnraum und die stetig steigenden Mieten gerade Familien und älteren Menschen mit kleinen Renten immer schwerer, überhaupt noch eine halbwegs finanzierbare Wohnung zu finden. Die dramatischen Preissteigerungen und die Teuerung bei Lebensmitteln belasten das Budget vieler Menschen mit kleinem Geldbeutel ungemein. "Kommt dann noch ein besonderes Unglück hinzu, wie Krankheit, Behinderung, Unfall oder der Verlust der Arbeit, können viele nur mit fremder Hilfe einen Weg aus ihrer Situation finden", so Arnd Hansen, Geschäftsführer der Kartei der Not. Hier konnte das Leserhilfswerk unserer Zeitung in vielen Fällen helfen. Im Verbreitungsgebiet der Redaktion Augsburger Land wurden im Jahr 2022 105 Hilfeanfragen unterstützt. Insgesamt half die Kartei der Not dort mit über 123.000 Euro. Die Hilfeanfragen kamen in 16 Fällen aus Familien mit gesamt 26 betroffenen Kindern. 34-mal wurde geholfen, um zu verhindern, dass Menschen ihre Wohnung verlieren oder ohne Strom und Heizung sind. In 54 Fällen war eine chronische Krankheit und/oder eine Behinderung zu bewältigen. Arnd Hansen, Geschäftsführer der Kartei der Not bei der Augsburger Allgemeinen freut sich auch im Jahr 2022 über die vielen Spenden, die aus dem Landkreis Augsburg eingegangen sind. Foto: Ulrich Wagner So beim seit Jahren psychisch kranken 51-jährigen Helmut, der in einer Werkstatt für behinderte Menschen arbeitet. Während Corona fiel dieser Verdienst aber weg. Da er sich auch die Fahrt mit der Bahn zur Werkstätte nicht leisten konnte, ging er 13 Kilometer zu Fuß. Wenn er sich eine Fahrkarte kaufte, reichte sein Geld nicht mehr für Lebensmittel. Er erhielt Lebensmittel und Hygieneartikel. Kartei der Not hilft mit Unterstützung für warmes Mittagessen in der Schule Sven ist neun Jahre alt und geht in die dritte Klasse der Grundschule. Dort besucht er wie seine beiden Geschwister die Offene Ganztagsschule, wo sie auch das schulische Mittagessen für ein paar Euro gebucht haben. Seine alleinerziehende Mutter braucht die Einkünfte ihres Teilzeitjobs dringend, um über die Runden zu kommen. Die steigenden Kosten für Lebensmittel, Heizung und Energie belasten das Budget aber derart, dass die Mutter das Mittagessen für ihre Kinder stornieren musste. Die Kartei der Not hilft mit einem Zuschuss, sodass die Kinder wieder ihr tägliches warmes Essen gemeinsam mit den Mitschülern einnehmen können. Kartei der Not: Wie bekomme ich Hilfe in der Not? 1 / 7 Zurück Vorwärts Was ist die Einzelfallhilfe der Kartei der Not?

Als Leserhilfswerk der Augsburger Allgemeinen und des Allgäuer Zeitungsverlags unterstützt die Kartei der Not Menschen in der Region, die unverschuldet in Not geraten sind. Diese Hilfe soll schnell und unbürokratisch sein, damit sich die Lebenssituation nachhaltig verbessern kann.

Wie bekomme ich als Betroffener Hilfe von der Kartei der Not?

Wer unverschuldet in eine Notlage geraten ist und dringend Hilfe benötigt, sollte sich an eine soziale Beratungsstelle in seinem Umfeld wenden. Gemeinsam mit den Betroffenen werden dort Lösungen für die Probleme erarbeitet. Eine Lösung kann ein Antrag bei der Kartei der Not sein.

Wie finde ich in der Not eine soziale Beratungsstelle?

Hilfen von sozialen Beratungsstellen sind offen für jeden, kostenlos und niedrigschwellig. Bekannte Träger sozialer Beratungsstellen sind Wohlfahrtsverbände wie etwa Caritas, Diakonie oder das Rote Kreuz sowie Bistümer oder Landratsämter und Gemeinden. Die Behörden der Kommunen geben in der Regel Auskunft, welche Beratungsstellen es für Betroffene vor Ort gibt.

Kann ich mich auch online beraten lassen?

Auf der Suche nach sozialen Beratungsstellen lässt sich auf den Websites vieler Träger eine Standortsuche durchführen. Zum Teil wird auch eine erste Online-Beratung angeboten. Außerdem haben sich manche Beratungsstellen auf Zielgruppen und Probleme spezialisiert, es gibt etwa Schuldnerberatung, Offene Hilfen oder Seniorenfachberatung.

Was passiert, wenn eine Beratungsstelle gefunden ist?

Betroffene sollten in der sozialen Beratungsstelle ihre Probleme schildern, um dafür Lösungen zu entwickeln. Gemeinsam wird vereinbart, welche Maßnahmen zu treffen sind und ob Anträge für soziale Leistungen bei Ämtern gestellt werden können, um die Notlage zu beheben. Erst wenn alle staatlichen Leistungen ausgeschöpft sind, kann die Kartei der Not je nach Notlage und Bedarf zusätzlich unterstützen.

Wer stellt den Antrag bei der Kartei der Not?

Die Beratungsstelle wird mit den Betroffenen gemeinsam den Antrag ausfüllen und ihn zusammen mit allen erforderlichen Unterlagen an die Kartei der Not senden. Wichtig sind dabei Unterlagen wie der Bericht der Beratungsstelle, Einkommensnachweise und Nachweise für die Notlage. Bei Rückfragen wird sich die Kartei der Not stets an die soziale Beratungsstelle wenden.

Wie erhalten Betroffene die finanzielle Hilfe der Kartei der Not?

Kann die Kartei der Not helfen, so erhält die soziale Beratungsstelle ein Schreiben mit der Höhe der Beihilfe für den beantragten Zweck. Der Betrag wird auf das Konto der Beratungsstelle überwiesen, die dann im Anschluss auch die Auszahlung koordiniert. Zum Schluss werden Belege zum Nachweis an die Kartei der Not geschickt. Eine schwere Herzerkrankung zwang den 58-jährigen Joachim F. dazu, nach vielen Jahren seinen Beruf aufzugeben. Nicht nur das fehlende Einkommen macht ihm und seiner Frau zu schaffen: Weil die Krankenkasse nicht alle Medikamente übernimmt, sind die Ausgaben deutlich gestiegen. Die Ehepartnerin kann nichts beitragen, da sie seit vielen Jahren nicht arbeitsfähig ist. Weil der Öltank leer war, heizte das Ehepaar bis zum Frühjahr notdürftig mit Holz. Nun versagte auch noch der Elektroherd den Dienst. Die Kartei der Not unterstützte das Ehepaar beim Kauf von Herd, Heizöl und Kleidung. Lesen Sie dazu auch Landkreis Augsburg Plus Nicht nur Weihnachtsmänner müssen mehr um Spenden ringen

Altenmünster Plus Tagelang ohne Heizung: Familie sucht verzweifelt neue Wohnung Leserhilfswerk unserer Zeitung finanziert notwendige Kleidung für Reha-Aufenthalt Die Verkäuferin Monika Z. erhielt im Alter von über 60 Jahren aus heiterem Himmel die Kündigung. Mit Putzstellen und Nebenbeschäftigungen hielt sie sich zwei, drei Jahre mühsam über Wasser. Inzwischen ist sie im Ruhestand. Die Kartei der Not half der Rentnerin, sodass sie sich die notwendige Kleidung für eine Hüft-Operation und die anschließende Reha kaufen konnte. Kartei der Not: Das Hilfswerk der Mediengruppe Pressedruck 1 / 6 Zurück Vorwärts Die Kartei der Not ist das Hilfswerk der Augsburger Allgemeinen und des Allgäuer Zeitungsverlags. Es ist eine Stiftung bürgerlichen Rechts mit dem Ziel: Menschen in der Region zu unterstützen, die unverschuldet in eine schwierige Lebenslage gekommen sind und Hilfe brauchen.

Als Hilfswerk unseres Medienhauses wurde die Kartei der Not im Jahr 1965 von Ellinor Holland gegründet, der Tochter des Zeitungsgründers Curt Frenzel. Sie sah es stets als ihre und als Aufgabe unseres Medienunternehmens an, auf das Schicksal der Menschen hinzuweisen, die auf der Schattenseite des Lebens stehen.

Im Dezember 2010 ist Ellinor Holland gestorben. Ihr Lebenswerk führen seitdem ihre beiden Töchter Ellinor Scherer als Kuratoriumsvorsitzende und Alexandra Holland als Stellvertreterin mit großem Engagement und Verantwortungsbewusstsein weiter.

Dazu gehört heute auch das Ellinor-Holland-Haus – ein wegweisendes Wohnprojekt, in dem bis zu 80 Menschen jeden Alters auf dem Weg aus der Not heraus begleitet werden.

Mit über 45 Millionen Euro konnte die Kartei der Not bisher Bedürftigen im Verbreitungsgebiet unserer Zeitungen unter die Arme greifen. Jede Spende geht vollständig und ohne jeden Abzug in die Hilfeleistung. Alle Personal- und Verwaltungskosten werden nämlich zu 100 Prozent von der Mediengruppe Pressedruck getragen.

Die Kartei der Not ist da für Menschen, die durch Krankheit, Behinderung oder ein anderes belastendes Ereignis in eine Situation geraten sind, in der sie unserer Solidarität, unserer ganz konkreten Mithilfe bedürfen. Denn Not kann jeden treffen – in jedem Alter. Weiter wurden verschiedene Projekte bezuschusst. Eines davon ist der Verein Dachskinder in Meitingen. Dieser bietet praktische ambulante Entlastungshilfen mit speziell qualifizierten Fachpflegekräften für Familien mit schwerstbehinderten Kindern und Jugendlichen. Sie möchten mehr über die Arbeit der Kartei der Not erfahren? Dann empfehlen wir Ihnen unseren Podcast mit Geschäftsführer Arnd Hansen. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Podcast anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Podigee GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

