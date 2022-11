Landkreis Augsburg

18:00 Uhr

Kauflaune statt Krisenstimmung auf den Adventsmärkten im Augsburger Land

Plus Der Ansturm auf die ersten Weihnachtsmärkte nach langer Corona-Pause ist groß. Trotz steigender Preise ist mehr los als früher - Krise hin oder her.

Von Philipp Kinne

Bratwurst, Glühwein, Kunsthandwerk - auch Weihnachten ist etwas teurer als vor der Pandemie. Doch trotz steigender Preise läuft das Geschäft auf den Weihnachtsmärkten im Augsburger Land gut. Für manch einen sogar besser als früher. "Dass schon am ersten Tag so viel los ist, haben wir noch nicht erlebt", sagt Doris Kratschner. Mit ihrem Mann Klaus verkauft sie seit bald 20 Jahren Glühwein mit oder ohne Schuss auf dem Weihnachtsmarkt in Neusäß. 3,50 Euro kostet die Tasse in diesem Jahr. Das sind 50 Cent mehr als vor der Pandemie. Über ein schlechtes Geschäft können sich die beiden nicht beklagen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

