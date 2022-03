Landkreis Augsburg

18:00 Uhr

Kaum Nachfrage nach dem neuen Novavax-Impfstoff im Kreis Augsburg

Plus Rund 4400 Dosen des neuen Impfstoffs von Novavax hat der Landkreis Augsburg auf Lager. Doch kaum einer will sich damit impfen lassen. So ist die aktuelle Lage.

Von Philipp Kinne

Gut 63 Prozent der Menschen im Augsburger Land haben sich mindestens einmal gegen das Coronavirus impfen lassen. Seit Wochen wächst diese Zahl kaum noch. Auch der neue Impfstoff des Herstellers Novavax scheint daran nichts zu ändern. Zumindest am ersten Tag, an dem der sogenannte Proteinimpfstoff zum Einsatz kommt, will ihn im Augsburger Land kaum einer haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen