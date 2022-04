Kaum neue Impfungen: Landratsamt stellt wöchentliche Impfstatistik ein

Seit Wochen will sich kaum noch wer zum ersten Mal gegen Corona impfen lassen. Weil sich die Zahlen nicht merkbar ändern, gibt es keine regelmäßigen Berichte mehr.

Im Augsburger Land gibt es kaum noch Erstimpfungen gegen das Coronavirus. Seit Wochen steigt die Zahl derjenigen, die sich zum ersten Mal gegen das potenziell tödliche Virus impfen lassen möchten, nicht mehr merklich an. Bislang sind das 63,5 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner. Weil sich die Zahlen kaum noch ändern, stellt das Landratsamt nun die Veröffentlichung der Statistik ein.

Kaum noch Nachfrage nach Erstimpfungen im Kreis Augsburg

Das Schaubild war immer mittwochs auf der Internetseite des Landkreises aktualisiert worden. Die Statistik zeigt: Nachfrage nach Impfung gibt es im Augsburger Land kaum noch. Während die Zahl der Erst-, Zweit- und Drittimpfungen bis zum Beginn des Jahres Woche für Woche deutlich stiegen, ändert sich nun kaum noch etwas.

Bislang wurden in den beiden Impfzentren des Landkreises und in Arztpraxen 456.665 Impfungen gegen Corona verabreicht (Stand 6. April). Die zweite Impfung haben rund 64,6 Prozent der Menschen im Augsburger Land erhalten. Bei den Drittimpfungen liegt die Quote bei 48,1 Prozent. Etwa 1,5 Prozent der Landkreisbürger haben bereits eine vierte Impfung bekommen. Die wird aktuell nur älteren Menschen und Risikopatienten empfohlen.

Der Landkreis Augsburg hinkt bei Impfquote deutlich hinterher

Diese Zahlen könnten dadurch verfälscht werden, dass die Anzahl derjenigen, die zwar im Landkreis leben, sich aber zum Beispiel in der Stadt Augsburg impfen ließen, nicht in die Statistik einfließt. Dieser Effekt gilt allerdings auch umgekehrt. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die Impfquote im Augsburger Land deutlich niedriger ist als im bundesweiten Schnitt. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt der aktuell bei 76,1 Prozent. In Bayern haben sich demnach rund 74 Prozent der Menschen gegen das Virus impfen lassen. Die höchste Impfquote im Vergleich der Bundesländer hat laut RKI Bremen (rund 90 Prozent).

Eigentlich wäre in den beiden Zentren Kapazität für etwa 2000 Impfungen am Tag - so viele finden im Landkreis nicht einmal innerhalb einer Woche statt, Impfungen in Arztpraxen mit eingerechnet. Deshalb hatte sich der Landkreis vor wenigen Wochen dazu entschlossen, das Zentrum in Gablingen zum Freitag zu schließen. Dies sei auch Vorgabe des Bayerischen Gesundheitsministeriums gewesen, teilt das Landratsamt mit.

Das Impfzentrum in der Pestalozzistraße 2 in Bobingen bleibt weiterhin montags bis freitags jeweils von 8.30 bis 15.30 Uhr geöffnet. Informationen rund um die Impfmöglichkeiten im Landkreis Augsburg sind im Internet zu finden.