Landkreis Augsburg

12.07.2022

Es gibt kaum noch hitzefrei an den Schulen im Augsburger Land

In den kommenden Tagen soll es heiß werden im Augsburger Land. Hitzefrei ist dennoch an vielen Schulen nicht zu erwarten.

Plus In den kommenden Tagen soll es richtig heiß werden. Die meisten Schülerinnen und Schüler dürfen aber trotzdem nicht früher nach Hause. Warum ist das so?

Von Philipp Kinne

In den kommenden Tagen soll das Thermometer auf über dreißig Grad steigen. In vielen Klassenzimmern im Augsburger Land dürften die Schülerinnen und Schüler da ins Schwitzen geraten. Nach Hause dürfen deshalb aber wohl nur die wenigsten. Denn: An immer weniger Schulen gibt es überhaupt noch hitzefrei. Woran liegt das?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen