Landkreis Augsburg

vor 31 Min.

Keine gemeldeten Neuinfektionen im Landkreis Augsburg

Am Wochenende meldet das Landratsamt für den Kreis Augsburg nur noch teilweise aktuelle Corona-Zahlen. In einigen Nachbarlandkreisen steigen diese an.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg beträgt 2310, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet. Dabei verändert sich dieser Wert im Vergleich zum Vortag kaum, da das Landratsamt Augsburg aktuelle Corona-Zahlen vom Sonntag erst später zusammen mit den Werten vom Montag veröffentlicht. Auch die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus wird erst einen Tag später gemeldet. In vielen Nachbarlandkreisen dagegen liegen aktuelle Zahlen vor. So beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg 2301, im Ostallgäu 2162 und im Unterallgäu 2250. Steigende Inzidenzen werden im Donau-Ries mit 2506, in Günzburg mit 1775 und in der Stadt Augsburg mit 1808 gemeldet. In Dillingen sinkt der Wert leicht, liegt aber noch immer bei 2506. Die höchste Inzidenz der Nachbarkreise hat derzeit Landsberg mit 3423, womit für den Landkreis bundesweit der dritthöchste Wert gemeldet wird. (mom)

