Landkreis Augsburg

06:00 Uhr

Keine Importe aus Osteuropa: Geht noch mehr im Getreideanbau in der Region?

Plus Importe aus Russland und der Ukraine könnten ab dem Herbst ausfallen. Hungersnöte drohen. Ein Agrarhändler aus Thierhaupten über die richtige Strategie für die heimische Landwirtschaft.

Von Jana Tallevi

Hungersnöte in vielen Teilen der Welt - könnten die eine Folge des Krieges in der Ukraine werden? Noch ist nicht klar, wie sich die militärischen Kämpfe in dem großen europäischen Land mit besonders viel Ackerbau am Ende des Jahres auf die allgemeine Versorgungslage auswirken werden. In Deutschland gibt es jedoch nicht nur eine Diskussion über mögliche Lieferungen von schweren Waffen oder einem Stopp der Einfuhr von Gas und Öl aus Russland. Auch die Frage nach einer intensiveren Landwirtschaft und damit einem höheren Ertrag gibt es. Doch ist das überhaupt möglich? Wohl kaum, sagt ein Fachmann. Aber wir könnten etwas ganz Wichtiges tun.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen