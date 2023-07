Kennen Sie diese Dorfläden? Sechs Tipps aus dem Augsburger Land

Plus Kleine Läden haben es in Konkurrenz zu großen Supermarktketten oft schwer, dabei sind sie wichtig für die Nahversorgung auf dem Land. Sechs Tipps aus der Region.

Für die Versorgung auf dem Land sind Dorfläden unentbehrlich. Sie bieten eine gute Grundversorgung für jeden Haushalt und sind für Menschen mit eingeschränkter Mobilität zu Fuß oder auch mit dem Fahrrad zu erreichen. Aber sie können noch mehr: Unsere sechs "Lädchen" sind einen Besuch wert.

Das Konzept von Alexandra Lindemann (Mitte) mit ihrem Dorfladen in Mittelneufnach ist aufgegangen. Sie und ihr Team konnten mit ihrem regionalen Produktangebot den Kundenbestand sogar noch um einiges erweitern.

Dorfladen Mittelneufnach Seit einem Jahr gibt es nun den Dorfladen in Mittelneufnach. Das Konzept, auf regionale Waren zu setzen, ging dabei voll auf und die Kunden von Geschäftsführerin Alexandra Lindemann schätzen zum Beispiel das große Fleisch- und Wurstsortiment der Metzgerei Engelhardt und das gute Käseangebot der Manufaktur Reißler aus Nordendorf. Das Bäckereiangebot wurde neben dem Langenneufnacher Staudenbeck und der Bäckerei Vögele aus Schwabmünchen sogar noch um einen dritten Bäcker erweitert. Von der Bäckerei Simnacher aus Ziemetshausen werden feine Dinkelspezialitäten geliefert. Neben dem Laden kann im kleinen Stüble Kaffee und Kuchen, eine Brotzeit oder ein Mittagsmenü genossen werden. Leider macht sich auch im Dorfladen der Fachkräftemangel bemerkbar. „Wir hätten sehr gerne noch Personal eingestellt, aber geeignete Bewerbungen blieben aus. Somit müssen wir wohl die Öffnungszeiten etwas reduzieren“, sagt Alexandra Lindemann, fügt dann aber hinzu: „Aber ab September können wir wieder eine Auszubildende bei uns im Dorfladen begrüßen.“ (amar)