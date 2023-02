KfW-Millionen für Häuslebauer im Augsburger Land

187 Millionen Euro hat die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) in den Landkreis Augsburg gegeben. Wohin das Geld floss.

Die staatliche Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) hat im Jahr 2022 im Landkreis Augsburg 187 Millionen Euro bewilligt. An Unternehmen wurden Investitionszuschüsse in Höhe von knapp 80 Millionen Euro vergeben, während an Privathaushalte mehr als 75 Millionen Euro ausgezahlt wurden. Kommunale und soziale Einrichtungen wurden mit fast 32 Millionen Euro gefördert. Diese Zahlen nennt der Neusässer Bundestagsabgeordnete Hansjörg Durz (CSU).

Bei den Privathaushalten entfielen die größten Investitionen dabei auf ein Förderprogramm, auf das keine Anträge mehr gestellt werden können: den BEG-Wohngebäudezuschuss. Dabei handelt es sich um das von Bundesminister Robert Habeck Anfang des Jahres abrupt eingestellte Förderverfahren.

Insgesamt wurden 1216 Wohneinheiten im Landkreis mit Förderungen in Höhe von 38,7 Millionen Euro bedacht. Das Baukindergeld war ebenfalls beliebt und wurde 143 Mal bewilligt. „Die Werte zeigen, dass insbesondere die baupolitischen Instrumente der Union gerne in Anspruch genommen werden. Die Ampel hat hingegen noch kein ähnlich erfolgreiches Konzept vorlegen können“, moniert Durz, der stellvertretender Vorsitzender der CSU-Landesgruppe in Berlin ist.

So viel Geld gibt die KfW im Augsburger Land aus

Bei den Unternehmen war das beliebteste Förderprogramm der Zuschuss für eine gewerbliche Ladeinfrastruktur. Insgesamt wurden 501 Anträge darauf bewilligt. „Das zeigt, dass die Unternehmen bei uns vor Ort die Segel klar in Richtung nachhaltige Mobilität setzen“, so Durz. Deutschlandweit ist es für die KfW ein außergewöhnliches Förderjahr gewesen mit einem historisch hohen Geschäftsvolumen. Es stieg von 107 Milliarden Euro auf fast 167 Milliarden Euro.

Das Kapital der KfW wird zu vier Fünfteln von der Bundesrepublik Deutschland und zu einem Fünftel von den Bundesländern gehalten. Die Bundesrepublik haftet für alle Verbindlichkeiten und Kredite der KfW. Sie ist eine der führenden Förderbanken der Welt, besitzt keine Filialen, verfügt nicht über Kundeneinlagen und refinanziert ihr Fördergeschäft fast vollständig über die internationalen Kapitalmärkte. (AZ)