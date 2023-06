Landkreis Augsburg

Kinder dürfen bei Trennung nicht zwischen die Fronten geraten

Plus In unserer Serie „Lebensfragen“ geht es diesmal um das Thema „Getrennt unter einem Dach – zum Wohle der Kinder: Wie kann das gutgehen?“.

Von Steffi Brand

Der Blick von Julia Unger auf diese Frage verrät: Die Sozialpädagogin der St. Gregor Kinder-, Jugend- und Familienhilfe in Meitingen glaubt nicht daran, dass dieses Konzept gut gehen kann. Allerdings findet sie im Gespräch doch ein Konstrukt, das ihr in ihrer Beratungstätigkeit zwar noch nicht untergekommen ist, aber rein theoretisch möglich wäre. „Wenn man sich weise und abgeklärt trennt, auf beiden Seiten keine Verletzungen entstehen und keine Altlasten zu verarbeiten sind, könnte es vielleicht funktionieren“, erklärt die Sozialpädagogin ein für sie rein theoretisches Konstrukt, das sie nicht aus der Praxis kennt und was sie eine Gegenfrage stellen lässt: „Warum sollte man sich trennen und gleichzeitig weiterhin und einem Dach leben wollen?“

Eine Antwort gibt es nicht. Doch zurück zur Ausgangsfrage, ob es funktionieren kann, wenn ein Elternpaar getrennt ist und trotzdem unter einem Dach lebt – zum Wohle des Kindes, wie argumentiert wird. Macht es das für Kinder wirklich leichter? Die Sozialpädagogin zweifelt daran, dass es für die Kinder so einfacher wird und erklärt: „Kinder brauchen Klarheit.“

