Kinder stecken sich im Landkreis Augsburg am häufigsten mit Corona an

Über 100.000 Corona-Infektionen sind im Augsburger Land bereits gemeldet. Beim Blick auf die Zahlen zeigt sich: Kinder sind im Verhältnis am meisten betroffen.

Die sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg liegt bei 728, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet. Damit verändert sich der Wert im Vergleich zum Vortag (735) kaum. Innerhalb eines Tages haben sich 394 Menschen neu mit dem Coronavirus angesteckt. Die Dunkelziffer an Infektionen dürfte höher liegen.

Bei einem genauen Blick auf die Infektionszahlen zeigt sich, dass Kinder im Alter von fünf bis 14 Jahren im Verhältnis am stärksten betroffen sind. Diese Altersgruppe steckt sich auf 100.000 Einwohner gerechnet am häufigsten mit Covid-19 an. Gestorben ist im Augsburger Land aber kein Kind am Virus. Todesfälle hat das RKI erst in höheren Altersklassen registriert.

Corona-Lage in den Nachbarlandkreisen

In vielen Nachbarlandkreisen ist die Inzidenz ähnlich hoch wie im Landkreis Augsburg. So liegt sie in Landsberg bei 731, in der Stadt Augsburg bei 697, im Ostallgäu bei 828 und in Aichach-Friedberg bei 889. Im Donau-Ries beträgt der Wert 851, in Dillingen 1024 und der Bundesschnitt liegt bei 630. (mom)