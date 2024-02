Landkreis Augsburg

Kosten für Kinderbetreuung im Landkreis Augsburg werden steigen

Schon heute sind Plätze in Kindergärten und Krippen knapp, dazu fehlt Fachpersonal. "Dramatisch bis hoffnungslos" sehen Fachleute die Lage. Und wie wird es in zehn Jahren sein?

Plus Kita-Plätze sind schon heute knapp. In zehn Jahren können sich den Beitrag wohl immer weniger Eltern leisten. Gibt es den Platz dann nur noch sechs Stunden am Tag?

Von Jana Tallevi

"Dramatisch bis hoffnungslos" – das ist die Einschätzung der entsprechenden Fachbereiche im Landratsamt zur Situation der Kinderbetreuung in den Kommunen aktuell. Was bedeutet diese Einschätzung für die Lage in zehn Jahren? Es muss nicht unbedingt schlechter werden, das zumindest hoffen und wünschen sich die Mitarbeiterinnen der Kindertagesbetreuung im Landratsamt. Sicher werde man bis dahin erkannt haben, dass gute Kinderbetreuung eine Investition in die Zukunft des Landes und des Wohlstands ist. Kinder sollen in kleinen Gruppen mit ausreichend qualifiziertem Personal betreut werden. Sicher ist aber wohl auch: Für Eltern wird es dabei sehr viel teurer als bisher.

Und dabei steigen die Elternbeiträge schon aktuell. Erst vor wenigen Wochen hatte der größte Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen im Landkreis, St. Simpert, eine unbedingte Erhöhung der Beiträge zum Beginn des neuen Kindergartenjahrs im September 2024 angekündigt. Das Kita-Zentrum St. Simpert betreut allein im Landkreis Augsburg 37 Einrichtungen mit 3335 Kindern und 908 Kräften. Dessen Vorsitzender, Günter Groll, weiß, dass die Erhöhung um monatlich rund zehn Euro die Eltern sehr belaste, da sie zusätzlich von vielen weiteren Kostensteigerungen betroffen seien.

