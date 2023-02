Landkreis Augsburg

Geschlossene Kitas: "Betreuungssystem steht auf wackeligem Fundament"

Plus Schließungen in Kitas gibt es immer öfter. Das Landratsamt ist besorgt. Doch das wird wohl immer häufiger vorkommen. Was können Eltern tun?

Von Jana Tallevi Artikel anhören Shape

Dauerfristige Schließungen von Kitagruppen wegen Personalmangels – auch im Landkreis Augsburg gibt es nun erste Fälle, unter anderem in Diedorf. Die Entwicklung bereitet der zuständigen Fachbehörde im Landratsamt Augsburg Sorge. Es stehe außer Frage, dass das Betreuungssystem auf wackeligem Fundament stehe, so eine Sprecherin des Amts. Für die Kinder sei das eine belastende Situation, auf die sie unterschiedlich reagieren könnten. Je nach Entwicklungsstand und Alter könnten das Reaktionen wie Weinen oder eine erschwerte Eingewöhnung sein. Eventuell müssten Kinder auch öfter mal früher aus der Kita abgeholt werden.

