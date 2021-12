Kleidung aus zweiter Hand kommt im Landkreis Augsburg immer mehr in Mode

Plus Kleider gibt es in vielen Haushalten im Überfluss. Um nachhaltig damit umzugehen, gibt es Alternativen zum Altkleidercontainer. Zwei Beispiele aus dem Kreis Augsburg.

Schon wieder quillt der Kleiderschrank über. Was tun? Meist sind viele gute Teile auf den Bügeln und in den Fächern, die zu schade zum Wegwerfen sind. Auch bei Kleidung gibt es Wege, nachhaltig zu handeln. Es muss nicht immer der Gang zum Altkleidercontainer sein.