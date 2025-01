Klimaschutz im Landratsamt: Weniger Energieverbrauch trotz immer mehr Verbrauchern

Auf die richtige Einstellung kommt es an: Obwohl immer mehr Menschen für das Landratsamt Augsburg arbeiten und immer mehr Schülerinnen und Schüler die Schulen des Landkreises besuchen, wurde in den Liegenschaften des Landkreises im Jahr 2023 so wenig Wärme verbraucht wie noch nie zuvor. Der Stromverbrauch stagniert seit sechs Jahren. Wie das geschafft wurde, stellte Alexander Pannenbäcker vom kommunalen Energiemanagement im Ausschuss für Umwelt und Energie des Landkreises vor. Und weil der Landkreis noch besser in seiner Klimabilanz werden will, kommen in den nächsten Jahren noch einige Fotovoltaikanlagen hinzu.

