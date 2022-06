Landkreis Augsburg

vor 18 Min.

Klinikchef alarmiert wegen Corona-Lage im Kreis Augsburg: "Fünf nach Zwölf"

Plus Corona scheint vergessen, Beschränkungen fallen. Doch ein Blick in Kliniken zeigt, die Lage ist alarmierend. Steigen die Infektionen, werden Patienten abgewiesen.

Von Moritz Maier

Corona spielt im Alltag keine große Rolle mehr im Augsburger Land. Gaststätten, Bars und Discos, alles ist offen – die Menschen lassen es sich gut gehen. Nun fällt auch noch die Beschränkung, in Bus und Bahn eine FFP2-Maske tragen zu müssen. Also alles gut in Sachen Corona? Ein Blick in die Krankenhäuser zeigt: Das Gegenteil ist der Fall. "Es ist nicht mehr fünf vor, sondern fünf nach Zwölf", alarmiert ein Klinikchef. Er stellt klar: Kommt die nächste Corona-Welle, werden Krankenhäuser im Herbst Patienten abweisen müssen. Erschwerend kommt dazu, dass sich immer weniger Menschen testen lassen und diese in Zukunft auch noch aus eigener Tasche bezahlt werden müssen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen