Knapp 1000 Neuinfektionen im Landkreis Augsburg - Inzidenz konstant

Im Landkreis Augsburg haben sich innerhalb eines Tages 993 Menschen neu mit Covid-19 infiziert, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) vermeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz beläuft sich damit auf einen Wert von 2100. Sie ist im Vergleich zum Vortag leicht gesunken, auch die Zahl der Neuinfektionen lag zuvor höher (1133). Innerhalb von 24 Stunden kam es im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung zu drei neuen Todesfällen im Kreis Augsburg. Die Zahl der an Covid gestorbenen Menschen liegt im Landkreis nun bei 362.

Sinkende Sieben-Tage-Inzidenzen werden für die benachbarten(1927) und das(1995) vermeldet. Zu einem Anstieg kam es im, wo dienun bei 1849 liegt. Auch imstieg sie auf 1570 an, inauf 1955. Vor allem inundsind diemomentan besonders hoch. So hatmit 2426 die sechsthöchstealler deutschen Landkreise. Neuburg verzeichnet mit 2601 sogar die vierthöchste in ganz