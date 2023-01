Landkreis Augsburg

Knapp 30.000 neue Einwohner für das Augsburger Land

Plus Neue Bevölkerungsberechnung prophezeit dem Landkreis Augsburg in den nächsten 20 Jahren ein starkes Wachstum. Was das bedeuten würde.

Das Augsburger Land zählt zu den bayerischen Regionen mit dem höchsten Bevölkerungswachstum. Nach der neuen Vorausberechnung des Statistischen Landesamtes soll die Einwohnerzahl des drittgrößten bayerischen Landkreises vor allem durch Zuzug in den kommenden 20 Jahren um 11,2 Prozent wachsen. Ausgehend von derzeit rund 260.000 Einwohnern bedeutet das einen Zuwachs, der in etwa der Einwohnerzahl von Königsbrunn entspricht. Falls sich diese Einschätzung bewahrheitet - was bedeutet das?

