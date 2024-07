Königsbrunn fährt an die Spitze

Im Juni hatten die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis erneut die Gelegenheit, sich an der internationalen Fahrradkampagne Stadtradeln zu beteiligen. Drei Wochen lang konnten sie auf ihrem Weg zur Arbeit, zum Verein oder zur Schule kräftig in die Pedale treten. 4.334 haben teilgenommen und insgesamt 723.512 Kilometern erradelt. Die 214 Teams haben dabei rund 120 Tonnen CO2 eingespart. Die besten Ergebnisse erzielten Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Königsbrunn (166.226 Kilometer), Neusäß (85.167 Kilometer) und Meitingen (71.704 Kilometer).

„Es freut mich besonders, dass die Stadtradeln-Kampagne auch in diesem Jahr im Landkreis Augsburg einen so großen Zuspruch erhalten hat“, betont Landrat Martin Sailer. „Dies zeigt, dass der Radverkehr in Alltag und Freizeit im gesamten Landkreis Augsburg eine hohe Bedeutung hat.“

Königsbrunn auch unter den Schulradlern ganz vorne

Beim Schulradeln mitgemacht haben heuer 21 Landkreisschulen und in Summe insgesamt 275.116 Kilometer erradelt. Die höchste Kilometerzahl pro Kopf haben die Brunnenschule Königsbrunn (269 Kilometer), die Mittelschule Großaitingen (250 Kilometer) und die Via-Claudia-Realschule Meitingen (232 Kilometer) geschafft. Diese drei Schulen werden für ihre Leistungen von der APE:BAR des Landkreises besucht und dürfen sich über kostenlose alkoholfreie Cocktails freuen.

In Zusmarshausen wohnen die drei radelaktivsten Teams

Das radelaktivste Team war Das Tetra-Team & Friends (Zusmarshausen, 31 Radelnde legten 19.599 Kilometer zurück); Platz 2 belegten die Radlfreunde Zus (Zusmarshausen, 38 Radelnde legten 13.794 Kilometer zurück) und Platz 3 die Seniorensausser (Zusmarshausen, 33 Radelnde legten 13.587 Kilometer zurück). Unter den Teams mit den radelaktivsten Mitgliedern waren ganz vorne die Tourenradler Langweid (acht Radelnde, 1.171 Kilometer pro Kopf), dahinter auf Platz 2 das Team dietrich (Gessertshausen, zwei Radelnde, 1.147 Kilometer pro Kopf) und auf Platz 3 das Team Reichert 2 (Bobingen, zwei Radelnde, 1.004 Kilometer pro Kopf). An der Spitze der größten Teams lag die Wasserwacht Steppach (Neusäß, 65 Radelnde), gefolgt vom Team Evangelisch in Bobingen (54 Radelnde) und den Radlfreunden Zus (Zusmarshausen, 38 Radelnde).

Die Preise für die besten Einzelradelnden gingen an Mitglieder aus den Teams CSU (Klosterlechfeld), Offenes Team Langweid und Das Tetra-Team & Friends (Zusmarshausen). „Innerhalb der 21 Tage legten die drei aktivsten Radelnden sagenhafte Strecken von 4.037 Kilometern, 2.520 Kilometern bzw. 1.971 Kilometern zurück“, freute sich der Radverkehrsbeauftragte Jonas Fricke. Außerdem wurden unter allen Radelnden drei hochwertige Radeltaschen inklusive Kettenöl und Flickset verlost. (AZ)