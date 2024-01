Landkreis Augsburg

vor 18 Min.

Kommentar: Gute Aussichten in trüben Zeiten

Plus Beim Ausblick auf die vielen Feste und Veranstaltungen im Augsburger Land sind die Krisen der Zeit für einen Augenblick vergessen. Der Krisenmodus darf kein Dauerzustand sein.

Von Philipp Kinne Artikel anhören Shape

An Krisen auf der Welt mangelt es wahrlich nicht. Inflation, Krieg, Protest – das Wort „Krisenmodus“ wurde 2023 sogar zum Wort des Jahres gewählt. Gefühlt ist dieser Modus noch immer in vielen Bereichen zu spüren. Landwirte und Gewerbetreibende bringen ihren Frust auf die Straßen im Augsburger Land. Die Preise für das alltägliche Leben steigen immer weiter an. Und dazu kommt auch noch das trübe und eisige Wetter. Doch es gibt Lichtblicke.

Krisenmodus darf kein Dauerzustand sein

Ablenkung vom Alltag bringen die viele Veranstaltungen im Landkreis, die in unserer Übersicht zu finden sind. Etwa die Volksfeste in Neusäß oder Schwabmünchen, bei denen jedes Jahr tausende ausgelassen feiern. Oder die vielen Faschingsumzüge durchs Augsburger Land, die schon sehr bald stattfinden. Auch der Termin für das besonders bei jungen Leuten beliebte Singoldsandfestival steht schon. Wer nun daran denkt, dort bei guter Musik im Sand zu tanzen, vergisst für einen Moment die vielen Krisen unserer Zeit. Krisenmodus darf kein Dauerzustand sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen