Kommunen im Landkreis Augsburg nehmen mehr Schulden auf

Plus Die neue Schuldenstatistik der Kommunen liegt vor. Mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 606 Euro liegt der Landkreis Augsburg unter dem bayernweiten Schnitt.

Schulden gebremst oder lieber auf Pump gelebt? Der Blick in die Schuldendaten der Regionaldatenbank Genesis ergibt im Landkreis Augsburg, dass die hiesigen Kommunen mit Schulden von rund 154,31 Millionen Euro ins Jahr 2021 starteten. Der Zeitungsdienst Südwest hat berechnet, dass dies 16,54 Millionen Euro mehr waren als im Jahr davor. Umgerechnet auf die Einwohnerschaft ergebe sich daraus ein Betrag von 606 Euro pro Kopf. Das ist in der "Bundesliga der Verschuldeten" Platz 97 unter 394 Städten und Kreisen (Stadtstaaten nicht mitgerechnet).