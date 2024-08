Kommunen stellen sich gegen bayerisches Vorhaben zur Entbürokratisierung

Das klingt nach einem guten Plan: Im Freistaat soll es endlich unbürokratischer zugehen. Den Entwurf eines ersten Modernisierungsgesetzes hat jetzt die Bayerische Staatskanzlei vorgelegt. Dabei geht es allerdings nicht um Dinge, die ganz direkt den Kontakt von Bürgerinnen und Bürgern mit dem Staat betreffen, sondern um staatliche Institutionen untereinander. Und die Kommunen sind überhaupt nicht begeistert, was da an Neuigkeiten auf sie zukommt und sprechen sich gegen das Vorhaben in seiner jetzigen Form aus.

Ansatzpunkt ist die bayerische Bauordnung. Wie die Staatskanzlei plant, geht es um vor allem drei große Bereiche: So soll einerseits die Pflicht für Kommunen, in ihren Bauordnungen eine Stellplatzsatzung zu verankern, gestrichen und per Gesetz aufgehoben werden. Durch einen Neuerlass kann in einer Stellplatzsatzung zwar die Stellplatzpflicht wiederhergestellt werden, so der Stadtberger Stadtbaumeister Rainer Biedermann auf der jüngsten Stadtratssitzung. Allerdings könnte es sein, dass dann am Ende weniger Stellplätze nachgewiesen werden müssen als aktuell.

In großen Wohnanlagen muss bislang auch ein Spielplatz eingeplant werden

Ähnliches gilt für die Spielplatzpflicht in Wohnanlagen, auch sie soll per Gesetz aufgehoben werden können, jedoch durch die Kommune wiedereingeführt werden. Überdies sollen Bauvorschriften zur Begrünung von Freiflächen und entsprechende Festsetzungen in Bebauungsplänen aufgehoben werden. Was bis hierhin ganz besonders bürokratisch klingt, besorgt in seinem Inhalt die Bürgermeister und Stadträte.

„Wenn bei großen Bauvorhaben durch die Kommune kein Spielplatz mehr eingefordert werden darf, dann fehlt am Ende womöglich der Platz, um Spielplätze anzulegen“, so der Stadtberger Bürgermeister Paulus Metz nach der Stadtratssitzung. „Wir können dann doch nicht woanders etwas abreißen, um Spielmöglichkeiten zu schaffen“, verdeutlicht er. Bislang fordern viele Kommunen im Landkreis Augsburg, dass ab einer gewissen Zahl von Wohneinheiten, die durch einen Bauträger oder Investor geschaffen werden, auch ein Spielplatz für Kinder angelegt wird.

Ziel für Freiflächen: Möglichst wenig Versiegelung in Neusäß

Diskussionen gibt es in Neusäß immer wieder zur Begrünung von Freiflächen. Dass möglichst wenige Steingärten angelegt werden, ist dem Bauausschuss und dem Stadtrat dort ein großes Anliegen. Ziel ist, möglichst wenig freie Fläche zu versiegeln. Vor einigen Jahren hatte ein Fall für Aufsehen gesorgt, als der Bauausschuss hinnehmen musste, dass Kunstrasen juristisch als Rasenfläche gilt. Das war freilich nicht im Sinne der Stadträte, als sie eine Grünfläche für den Garten forderten. Viele Gemeinden legen zudem fest, welche heimischen Büsche und Sträucher in den Gärten gepflanzt werden sollen. All diese Regelungen wären mit der Gesetzesnovelle hinfällig.

Immer wieder für Diskussionen sorgt in Neusäß die Stellplatzsatzung. So fordern vor allem Fraktionsmitglieder der Grünen immer wieder, gerade im Zentrumsbereich Ausnahmen von der geltenden Stellplatzsatzung zuzulassen, um mehr Wohnraum zu ermöglichen. Ein Thema, nicht nur im städtischen Bereich: Auch in Biburg zog sich das Bauvorhaben des Neubaus der „Alten Post“ jahrelang hin, weil es Streit um die Zahl der geforderten Stellplätze gab. Während der Gemeinderat einer Neufassung der Stellplatzsatzung zufolge den Nachweis weiterer Parkmöglichkeiten forderte, stellte schließlich das Verwaltungsgericht fest, dass dem nicht so sei und der Investor infolge eines Bestandsschutzes weniger Stellplätze nachweisen müsste, berichtet jetzt Bürgermeister Peter Högg. Bürgerinnen und Bürger in Biburg hatten schon im Vorfeld des Bauvorhabens befürchtet, dass dann der öffentliche Parkraum in dem kleinen Diedorfer Ortsteil nicht ausreichen würde.

Stadtbergen und Neusäß befürchten Parkdruck durch die Uniklinik

Auch Stadtbergen und Neusäß befürchten einen hohen Parkdruck, wenn beim geplanten Neubau der Uniklinik nicht weitere Parkplätze eingeplant werden. Unwidersprochen hinnehmen wollen die beiden Städte die Neufassung der bayerischen Bauordnung nicht. So unterstützt der Stadtberger Stadtrat einen Vorstoß des bayerischen Gemeinde- und Städtetags, in der Staatskanzlei doch noch mal über das Gesetzesvorhaben nachzudenken. In dem Brief an Staatsminister Florian Herrmann wird der Entwurf als „völlig misslungen“ bezeichnet. Dabei gehe es auch um den Erhalt der kommunalen Selbstverwaltung.

In Neusäß ergreift man selbst die Initiative. Wie Bürgermeister Richard Greiner berichtet, hat sich die Stadt mit weiteren Gemeinden, darunter Adelsried und Langweid, zusammengeschlossen, um sich selbst an die Staatskanzlei zu wenden mit dem Ziel, das neue Gesetz nicht in dieser Form zu verwirklichen.