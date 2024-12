Konzerte und Märkte rund um Advent und Weihnachten

Mitten im Advent - das ist die Zeit der Jahresabschlussfeiern in Firmen und Vereinen, der festlichen Konzerte in den Kirchen und der fröhlichen Treffen auf Weihnachtsmärkten. Wo es an diesem Wochenende vom 13. bis 15. Dezember im Landkreis Augsburg besonders besinnlich zugeht oder wo man eine Auszeit von der Adventstimmung findet, haben wir hier in Auszügen für Sie zusammengestellt.

Konzerte und Adventsveranstaltungen Gleich drei attraktive Konzerte gibt es im Kloster Holzen in Allmannshofen. Am Freitag ab 19 Uhr gibt es ein Weihnachtskonzert mit dem Pausenchor und magpie alley, am Sonntag um 11 Uhr heißt es „in dulci jubilo“ mit dem Ensemble brasspur und am selben Tag um 16 Uhr bietet das Vokalensemble „QuintenZirkel“ noch ein Adventskonzert. Ebenfalls am Sonntag um 17 Uhr bieten die Chöre der Gemeinde Altenmünster und der Musikschule Holzwinkel-Altenmünster eine adventliche Stunde in der Wallfahrtskirche Violau, anschließend steht man noch bei Glühwein und Punsch beisammen.

Ein Konzert für die Flutopfer in Spanien rund um Valencia

In Diedorf gibt es in der Kirche Herz Mariä am Samstag um 19 Uhr ein Adventskonzert mit dem Blasorchester des Musikvereins Diedorf, dem Chor Andiamo und Klaus Ortler an der Orgel. Ein Benefizkonzert für die Flutopfer in Valencia in Spanien findet im Haus der Musik in Gersthofen, Theresienstraße 12, am Sonntag ab 18 Uhr statt. Auftreten werden Kristina Dumot, Belén González und Esther Rodriguez, mit Werken unter anderem von Falla, Vivaldi, Rachmaninov. Der Eintritt ist frei, Spenden sind hier freilich erbeten. Ein Weihnachtskonzert gibt es auch in Langweid-Stettenhofen in der Kirche Jesus, der gute Hirte am Sonntag ab 17 Uhr. Unter dem Motto „Sterne für Uganda“ spielen und singen verschiedene Chöre, auch hier wird um Spenden gebeten.

In der Christkönigkirche in Nordendorf musizieren und singen am Sonntag ab 14.30 Uhr bei einem Adventskonzert das Saxofon Quintett Ellgau, das Vocal-Ensemble, der Kirchenchor sowie der Männergesangverein Nordendorf. Auf der Reitanlage Meir in Thierhaupten findet am Samstag zwischen 13 und 17 Uhr das Nikolausreiten statt. Ein Adventskonzert ganz anderer Natur bieten in Stadtbergen im Bürgersaal am Freitag ab 19.30 Uhr Bader & Friends mit ihrem Winterwonderland sowie am Sonntag ab 16 Uhr am selben Ort die Brassband Woodshockers.

Eine Mundartlesung in Untermeitingen - passend zur Adventszeit

Eine Mundartlesung mit Musik findet in der Gemeindebücherei Untermeitingen im Haus Imhof am Samstag ab 16 Uhr statt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Ein musikalischer Höhepunkt ist das Konzert des Philharmonischen Chors Augsburg unter Mitwirkung des Kinder- und Jugendchors der Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg sowie mit dem Orchester Sinfonia Augustana unter der Gesamtleitung von Wolfgang Reß in der Pfarrkirche Zur Göttlichen Vorsehung in Königsbrunn am Sonntag ab 15 Uhr. Karten gibt es online unter www.reservix.de. Einen starken Kontrast dazu bildet der Soloauftritt von Pippo Pollina in der Singoldhalle in Bobingen am Samstag um 20 Uhr. Wieder weihnachtlich wird es dann in der dortigen Dreifaltigkeitskirche am Sonntag, 19 Uhr, mit dem Konzert des Kirchenchors St. Paul aus Augsburg mit dem Titel „Es ist ein Ros’ entsprungen“. Der Musikverein Klosterlechfeld singt in der dortigen Wallfahrtskirche Maria Hilf am Sonntag um 17 Uhr sein Weihnachtskonzert. In Untermeitingen gibt es schließlich in der Four Corners Music Hall am Sonntag um 15 Uhr eine X-Mas Party mit der Why-Not-Band aus Augsburg und Line Dance.

Weihnachtsmärkte Weihnachtsmärkte gibt es an diesem Wochenende von ganz klein bis groß. Eher beschaulich sind der Schulweihnachtsmarkt in Aystetten (Freitag ab 18 Uhr, Samstag ab 16 Uhr) oder die Dorfweihnacht am Feuerwehrhaus in Biberbach-Eisenbrechtshofen am Samstag ab 17 Uhr. Bis zu 10.000 Besucherinnen und Besucher kommen üblicherweise zum traditionellen und beliebten Weihnachtsmarkt in Oberschönenfeld von Freitag (16 bis 20 Uhr) über Samstag (12 bis 20 Uhr) bis Sonntag (12 bis 19 Uhr). Auch der Diedorfer Advent vor der Schmuttertalhalle öffnet wieder (Samstag von 16 bis 22 Uhr, Sonntag von 14 bis 20 Uhr) und auf dem Hof der Familie Brem in Hirblingen öffnet der CSC Batzenhofen am Samstag von 10 bis 16 Uhr seinen Glühweinmarkt. Ebenfalls in Fischach ist Weihnachtsmarktzeit auf dem Marktplatz am Freitag und Samstag von 17 bis 22 Uhr sowie am Sonntag von 16 bis 20 Uhr. Außerdem gibt es ein Weihnachtsmärktle in Zusmarshausen-Steinekirch beim Getränkestadl in der Dorfstraße am Freitag von 17 bis 22 Uhr und am Samstag von 15 bis 22 Uhr.

Krimikomödie „Acht Frauen“ wird in Schwabmünchen gezeigt

Weiter geht der Weihnachtsmarkt „Hoigarten“ in Schwabmünchen Freitag bis Sonntag jeweils von 16 bis 20 Uhr auf dem Schrannenplatz. In Gennach findet am Sonntag beim Kindergarten von 16 bis 18 Uhr die Dorfweihnacht statt und auf dem Rathausplatz in Untermeitingen gibt es den Christkindlmarkt auf dem Rathausplatz am Sonntag von 15 bis 20 Uhr.

Lesung, Ballett und Theater In der Stadthalle am Rathausplatz in Gersthofen zeigt das DanceCenter No1 jeweils Samstag und Sonntag ab 17 Uhr sein Weihnachtsballett 2024. Das Theater Eukitea in Diedorf in der Lindenstraße spielt am Sonntag ab 16 Uhr sein diesjähriges Weihnachtsmärchen „Schneeweißchen und Rosenrot“.

In Schwabmünchen zeigt das Theater im Kunsthaus Freitag, Samstag und Sonntag jeweils um 19.30 Uhr die Krimikomödie „Acht Frauen“. Tickets gibt es in der Buchhandlung Schmid. Die Buchhandlung Schmid selbst bietet am Samstag ab 16.30 Uhr unter dem Motto Bookshop live Beat Poetry mit Punsch und Romy Hausmann, die ihre Bücher auch signieren wird. Verbindliche Anmeldung in der Buchhandlung.