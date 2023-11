Kooperationsvertrag für Naturparkschulen unterzeichnet

Schulen in den Stauden und im Holzwinkel zertifizieren sich für nachhaltige Bildungsarbeit. Grundschulklassen sollen im "Naturpark Augsburg Westliche Wälder" wichtige Erfahrungen sammeln.

Gerade in den goldenen Oktobertagen wurde es augenfällig, wie schön der „Naturpark Augsburg Westliche Wälder“ tatsächlich ist. Den Blick dafür zu schärfen und diese Schönheit zu bewahren, dafür arbeitet Karin Hauber, die stellvertretende Geschäftsführerin des Parks, mit ihren Naturpark-Rangern. Sie haben alle ein „Grünes Studium“, sei es Geografie oder Forstwirtschaft, absolviert und leisten professionelle Bildungsarbeit. Bald sollen auch Grundschulkinder von ihrem Angebot profitieren.

Suche nach geeigneten Naturräumen für Schulen beginnt

Um nachhaltig zu wirken, müssen vor allem die folgenden Generationen angesprochen werden. Was liegt also näher, als eine Kooperation mit Grundschulen einzugehen. Drei schwäbische Bildungseinrichtungen, die Grund- und Mittelschule Fischach-Langenneufnach, die Grundschule Markt Wald, beide in den „Stauden“ gelegen, und die Grund- und Mittelschule Welden im „Holzwinkel“, machen sich in den kommenden fünf Jahren auf, als „Naturparkschulen“ zertifiziert zu werden. Dabei werden sie von den Gemeinden tatkräftig unterstützt, auch wenn es um die Suche nach geeigneten Naturräumen zur Erforschung und zur Landschaftspflege geht. Sie alle wissen um den Wert der einzigartigen Landschaft.

Schöffel-Stiftung als Sponsor gewonnen

Doch jedes Engagement braucht bei allem Idealismus auch einen tragfähigen finanziellen Hintergrund. Hier konnte die „Schöffel-Stiftung“ gewonnen werden. „Gemeinsam aufbrechen – nachhaltig wirken“ lautet ihr Motto und bei der feierlichen Unterzeichnung der Kooperationsverträge betonte Andrea Schöffel, selbst ehemalige Grundschulrektorin, dass ihr „Kinder, Natur und Umwelt eine Herzensangelegenheit“ sind. Landrat Dr. Martin Sailer erzählte bei dem kleinen Festakt in Fischach ganz persönlich von seinen Kindheitserlebnissen an der Schmutter und im Wald und ermunterte die Schulen, „den Kindern die Natur zugänglich“ zu machen. Schließlich unterzeichnete er mit Vertretern aus den Gemeinden und Schulen die Kooperationsvereinbarung.