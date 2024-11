Kostenfreie Online-Beratung für IT- und Mediengründende

Der Schritt in die Selbstständigkeit ist für viele Menschen ein großer Traum. Die eigene Geschäftsidee zu verwirklichen und künftig sein eigener Herr zu sein, klingt verlockend. Doch wie stellt man das an? In Zusammenarbeit mit dem Digitalen Zentrum Schwaben findet unter dem Motto „Besser starten“ am Donnerstag, 12. Dezember, von 9 bis 11 Uhr, eine kostenfreie Online-Beratung für IT- und Medien-Gründende statt. Angesprochen sind Gründungsinteressierte sowie junge Unternehmerinnen und Unternehmer, die eine Idee im Bereich Digitalisierung haben oder die ein innovatives, digitales Vorhaben umsetzen möchten. Das Informations- und Orientierungsgespräch dauert etwa eine Stunde. Die Vereinbarung eines individuellen Termins ist erforderlich. Anmeldung per E-Mail an info@schwaben.digital. (AZ)

