Kostenloser Online-Vortrag zu großen PV-Anlagen

Die zuletzt in Kraft getretenen Gesetze und Bestimmungen bringen positive Änderungen für größere PV-Anlagen mit sich. Vor allem die Vergütungssätze für die Stromeinspeisung wurden deutlich erhöht. Damit eröffnen sich für PV-Anagenbetreiber aus Gewerbe und Landwirtschaft attraktive Möglichkeiten. Auf einem Dach können zwei Vergütungssätze für zwei gleichzeitig errichtete PV-Anlagen realisiert werden. Auch zum Netzanschluss und zur Inbetriebnahme wurden Änderungen beschlossen und die kW-Grenze für das „Anlagenzertifikat Typ B“ mindestens verdoppelt. Darauf weist das Landratsamt Augsburg hin und veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Stadt Augsburg und dem Landkreis Aichach-Friedberg am Mittwoch, 22. Januar, von 18 bis 20 Uhr einen kostenfreien Online-Vortrag zum Thema „Photovoltaik-Gebäudeanlagen über 40 kWp im aktuellen EEG 2023“. Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Veranstaltung richtet sich ausschließlich an Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen der Landkreise Augsburg und Aichach-Friedberg sowie der Stadt Augsburg. Zur Teilnahme benötigen Interessierte einen PC oder ein Notebook mit einer stabilen Internetverbindung. Von Vorteil ist zusätzlich der Einsatz eines Headsets. Über einen Chat können Fragen gestellt werden. Die Plätze sind begrenzt, eine Anmeldung ist erforderlich. Anmeldemöglichkeiten und weitere Informationen unter www.landkreis-augsburg.de/solarvortrag im Internet. (AZ)

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

EEG Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landwirtschaft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis