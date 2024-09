Kostenloser Vortrag über Photovoltaik für Privathaushalte

Immer mehr Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer wollen die Kraft der Sonne zur eigenen Energieversorgung nutzen. Doch es muss technisch und (steuer-)rechtlich einiges beachtet werden, bevor eine Photovoltaikanlage den Strom fürs Eigenheim produzieren kann. Der vom Landratsamt Augsburg organisierte Online-Vortrag „Strom aus der eigenen Photovoltaik-Anlage: Pack die Sonne auf dein Dach, in den Speicher oder ins Elektroauto!“ am Mittwoch, 25. September, von 18 bis 20 Uhr richtet sich an alle interessierten Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Augsburg, die passende Informationen bezüglich der Installation einer Photovoltaik-Anlage auf dem eigenen Hausdach suchen.

Wie kann der Anteil am selbstgenutzten Solarstrom erhöht werden?

Im Vortrag wird laut Pressemitteilung erläutert, welche Anwendungen es im eigenen Haushalt für den Solarstrom gibt und wie sowohl Eigenverbrauchs- als auch Autarkiequoten gesteigert werden können. Durch eine optimale Steuerung, aber auch mit einem Batteriespeicher, einem Elektro-Auto oder durch passende Wärme-Anwendungen kann demnach der Anteil des selbstgenutzten Solarstroms erhöht werden. Alle Möglichkeiten werden sowohl einzeln als auch in der optimierten Gesamtschau dargestellt und mit hilfreichen kostenlosen Online-Berechnungstools abgebildet. Ebenso wird auf wichtige steuerliche Aspekte eingegangen.

Die Veranstaltung richtet sich an Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Augsburg. Die Teilnahme ist kostenfrei. Benötigt wird lediglich ein PC oder ein Notebook mit einer guten und stabilen Internetverbindung. Von Vorteil ist die zusätzliche Nutzung eines Headsets. Über einen Chat können Fragen gestellt werden. Die Plätze sind begrenzt, daher ist eine Anmeldung unter www.landkreis-augsburg.de/solarvortrag erforderlich. (AZ)