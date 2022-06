Kreis Augsburg: deutlicher Anstieg der Corona-Neuinfektionen

Mehrere Tage wurden im Kreis Augsburg keine Fallzahlen gemeldet. Die aktuelle Zahl ist so hoch wie Lange nicht mehr. Das wirkt sich auch auf die Inzidenz aus.

Die sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg liegt bei 299, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilt. Damit steigt der Wert im Vergleich zum Vortag (257) deutlich an. Ursächlich dafür ist, dass zum Wochenbeginn oftmals keine aktuellen Infektionszahlen vom Landratsamt an das RKI übermittelt werden. Stattdessen werden die Fälle mehrerer Tage gesammelt ans RKI gesendet.

So sind im Landkreis Augsburg zusammengefasst über die vergangenen Tage 434 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Zuletzt wurde vor über drei Wochen, am 26. April, ein Wert über 400 registriert. Dadurch erklärt sich auch der starke Anstieg der Inzidenz innerhalb eines Tages. Die Dunkelziffer der Neuinfektionen dürfte noch höher liegen, Testangebote werden im Landkreis Stück für Stück weniger.

Corona-Lage in den Nachbarlandkreisen

Steigende Corona-Zahlen sind auch in vielen Nachbarkreisen zu beobachten. In Aichach-Friedberg liegt der Inzidenzwert bei 302, im Donau-Ries bei 454, in Dillingen bei 425 und in Günzburg bei 190. In der Stadt Augsburg beträgt die Zahl 255, in Landsberg 313 und im Ostallgäu 366. (mom)