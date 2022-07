Landkreis Augsburg liegt beim Einkommen deutschlandweit in den Top 50

Plus Kaufkraftvergleich: Der Kreis Augsburg steht bundesweit sehr gut da. Doch innerhalb des Augsburger Landes gibt es erhebliche Unterschiede.

Im bundesweiten Vergleich gut stehen die Menschen im Landkreis Augsburg beim Einkommen da. Nach Werten, die der Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen" ermittelt hat, gehört der Kreis zu den besten 50 von 401 kreisfreien Städten und Landkreisen in der Bundesrepublik.