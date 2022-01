Kreis Augsburg wird Gastgeber der Special Olympics 2023

Im Sommer 2023 beherbergt das Augsburger Land Teilnehmer der Special Olympics World Games. Hinter dem Projekt steht eine weltweite Sportbewegung.

Der Landkreis Augsburg hat sich erfolgreich als eine von insgesamt 216 Gastgeberstädten und -regionen für die Special Olympics World Games im kommenden Jahr beworben. Die Special Olympics World Games sind ein internationaler Sportwettbewerb für Menschen mit geistiger Behinderung, der von der vom Internationalen Olympischen Komitee anerkannten Special Olympics-Organisation veranstaltet wird. Die sportlichen Wettbewerbe finden vom 17. bis 25. Juni 2023 in Berlin statt.

Im Juni 2023 kommen die Sportlerinnen und Sportler in den Kreis Augsburg

Im Vorfeld der Spiele lernen die Athletinnen und Athleten aus aller Welt gemeinsam mit ihren Teams und Angehörigen das Gastgeberland kennen und verbringen zwischen dem 12. und 15. Juni insgesamt vier Tage in ihren jeweiligen „Host Towns“, also ihren Gastgeberstädten und -regionen, die über alle deutschen Bundesländer verteilt sind.

In Bayern sind dies 22 Städte und Landkreise – darunter auch der Landkreis Augsburg. „Für unseren Landkreis ist es eine besondere Ehre und Freude, sagte Landrat Martin Sailer anlässlich der offiziellen Ernennung der Host Towns am Mittwoch. „Wir werden damit ein Teil des größten kommunalen Inklusionsprojekts in der Geschichte unserer Bundesrepublik und fördern nachhaltig inklusive Strukturen in unserer Gesellschaft“, so Sailer weiter.

So plant der Landkreis Augsburg den Aufenthalt

Der Landkreis Augsburg, dessen Bewerbung auf einen Vorschlag der SPD-Kreistagsfraktion zurückging, hatte sich mit einem vielfältigen Portfolio an Motivationen und Ideen für die Gastgeberrolle beworben. „Unsere Ideen werden in den kommenden Wochen und Monaten intensiv ausgearbeitet, sodass wir unseren Gästen im Sommer des nächsten Jahres ein abwechslungsreiches Programm bieten können“, verspricht Sailer. Während der vier Tage werde es verschiedene kulturelle Unternehmungen und vielerlei Begegnungen geben. Zudem hat der Aufenthalt vor den sportlichen Wettkämpfen auch ganz pragmatische Gründe: Die Athletinnen und Athleten aus aller Welt können sich während dieser Zeit beispielsweise an das mitteleuropäische Wetter gewöhnen.

Die letzten Special Olympics fanden 2018 statt. Hier ein Bild der Eröffnung in Kiel. Foto: Frank Molter, dpa

Das Projekt biete die Chance, die Menschen im Augsburger Land für das Thema Inklusion zu begeistern, so der SPD-Fraktionschef Harald Güller. "Ein Effekt vor Ort soll es natürlich sein, den Menschen in der Region die Möglichkeiten von Inklusion zu zeigen und auch Sportvereine und die gesamte Gesellschaft allgemein für ein noch besseres Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung zu gewinnen. Dazu ist auch die Möglichkeit zu persönlicher Begegnung ein wichtiger Bestandteil."

Der SPD-Politiker bedauerte, dass die Stadt Augsburg keine Bereitschaft zeigte, mit in die Gastgeberrolle zu schlüpfen. Güller: "Aber der Landkreis schafft das, zusammen mit dem Bezirk Schwaben – der sich sofort bereit erklärt hat dabei zu sein – sicher sehr, sehr gut."

Der Stadt Augsburg war die Gastgeberrolle zu teuer

Augsburg war die Aufnahme der olympischen Sportler zu teuer, wie es im Zuge der politischen Beratungen für die Bewerbung hieß (wir berichteten). Andere bayerische Großstädte wie München, Nürnberg, Fürth oder Ingolstadt hatten da weniger Bedenken. Sie schlüpfen ebenso in die Gastgeberrolle wie zwei Landkreise, die ans Augsburger Land angrenzen: Günzburg und Landsberg. Die internationalen Delegationen, die beherbergt werden, sind zwischen sechs und 400 Mitgliedern stark. (AZ/cf)