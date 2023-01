Kreisausschuss winkt Kooperationsvertrag zur Staudenbahn durch

Plus Neue Studien zeigen: Die Wiederbelebung der Staudenbahn hat große Chancen. Um dringend benötigte Förderungen zu bekommen, hat der Landkreis Augsburg einen Plan.

In die lange geplante Reaktivierung der Staudenbahn kommt offenbar wieder Bewegung. Geht alles glatt – was es bisher allerdings noch nie tat –, könnte die Bahn zwischen Augsburg und Langenneufnach ab dem Frühjahr 2027 verkehren. Um den Betrieb sicherzustellen, werden allerdings unbedingt Zuschüsse vom Bund benötigt. Über eine Kooperationsvereinbarung mit der Stadtwerke Ulm (SWU) Verkehr GmbH, die der Kreisausschuss jetzt beschlossen hat, sollen die Voraussetzungen geschaffen werden. Eines ist sicher: Der Landkreis trägt einen großen Teil des Risikos.