Kreisbrandrat zur Waldbrandgefahr: "Extreme Wetterereignisse nehmen zu"

Plus Kreisbrandrat Friedhelm Bechtel erzählt, wie sich die Feuerwehr auf mögliche Waldbrände im Augsburger Land vorbereitet. Sein Eindruck: Die Gefahr steigt Jahr für Jahr.

Seit Wochen hat es im Landkreis kaum geregnet. Die Regierung von Schwaben warnt vor Waldbrandgefahr. Wie schätzen Sie die Situation ein?



Friedhelm Bechtel: Die Waldbrandgefahr ist aktuell wirklich nicht zu unterschätzen. Es ist nicht nur sehr trocken, sondern auch windig. Der Wind sorgt dafür, dass Tau sehr schnell abtrocknet – wodurch die Brandgefahr zusätzlich steigt. Dass die Gefahr sehr hoch ist, zeigt auch die Tatsache, dass die Regierung von Schwaben Luftbeobachtung angeordnet hat. Das hilft uns. Denn aus der Luft lässt sich aufsteigender Rauch schnell feststellen. Im Notfall können wir so schnell reagieren.

Wie bereiten sich die Feuerwehren im Landkreis auf einen möglichen Waldbrand vor?



Friedhelm Bechtel: Da gibt es verschiedene Maßnahmen. Eine davon ist es, Unterstützung von Landwirten zu organisieren. Dazu haben wir abgefragt, welche Landwirte Güllefässer zur Verfügung stellen können. Sie sollen – nach Rücksprache mit der Kommune – mit Wasser gefüllt werden und bei einem Brand schnell zum Einsatz kommen. Wenn wir bei einem Waldbrand wissen, dass wir diese Fässer in der Rückhand haben, hilft uns das sehr. Daneben hat der Landkreis natürlich auch mehrere Löschfahrzeuge, die Wasser dabeihaben. Allerdings haben wir aktuell keine speziellen Waldbrandfahrzeuge. Die sind allradbetrieben und wendiger als normale Löschfahrzeuge. Das würde ich gerne ändern. Wir müssen gerüstet sein und uns auf die sich verändernden Klimaverhältnisse einstellen.