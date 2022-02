Kreisrat beschwert sich bei der Regierung von Schwaben über Landrat Sailer

Plus Ärger im Kreistag des Landkreises Augsburg: Kreisrat Maximilian Arnold (Die Linke) fühlt sich bei der Ausübung seines Mandats behindert. Worum es konkret geht.

Bei der Regierung von Schwaben über Landrat Martin Sailer beschwert hat sich der Königsbrunner Kreisrat Maximilian Arnold ( Die Linke). Arnolds Vorwurf: Mehrere seiner Anträge seien ohne weitergehende Begründung nicht auf die Tagesordnungen gesetzt und weder in Fachausschüssen noch im Kreistag zur Abstimmung gestellt worden. Der älteste dieser Anträge liege bereits ein Jahr zurück. Die Geschäftsordnung des Kreistages des Landkreises Augsburg regle jedoch, dass Anträge von Kreisrätinnen und Kreisräten innerhalb von drei Monaten behandelt werden müssen, sagt Arnold.