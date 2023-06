Kulturpass für 18-Jährige braucht im Landkreis noch Zeit

Ein mit 200 Euro dotierter Kulturpass für 18-Jährige soll ab Mitte Juni junge Menschen dazu bringen, Kulturangebote zu nutzen. Im Augsburger Land wird's noch dauern.

Mit einem Budget von 200 Euro möchte der Bund junge Menschen dazu anregen, Kultur vor Ort zu erleben. "Wir wollen den Weg in die Kultur öffnen“, so Kulturstaatsministerin Roth. Der "KulturPass" soll auch die Kulturbranche unterstützen, die weiterhin sehr unter den Auswirkungen der Pandemie leidet. Doch das Angebot ist offenbar komplizierter, als zunächst gedacht.

Um sowohl junge Menschen als auch die Kultur zu unterstützen, startet die Bundesregierung Mitte Juni einen KulturPass für Jugendliche in Deutschland, die 2023 18 Jahre alt werden - laut Statistischem Bundesamt etwa 750.000 Personen. Der Grund: Bei vielen kulturellen Veranstaltungen und Angeboten wird das Publikum immer älter und weniger, weil immer weniger junge Menschen Interesse zeigen. "Wir wollen diese für die Vielfalt der Kultur in unserem Land begeistern“, so Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Der KulturPass soll auch die Nachfrage stärken und den Kultureinrichtungen ermöglichen, neues Publikum zu gewinnen. Insgesamt 100 Millionen stehen heuer dafür zur Verfügung.

Wie funktioniert der KulturPass?

Alle Jugendlichen in Deutschland, die 2023 18 Jahre alt werden, erhalten ein Budget in Höhe von 200 Euro. Dieses Budget können sie zwei Jahre lang auf einer digitalen Plattform einlösen, die als App und Website verfügbar sein wird. Dort können auch lokale Kulturanbieter Konzerte, Theater- und Kinovorstellungen einstellen. Auch Eintrittskarten für Museen, Ausstellungen oder Parks sowie Bücher, Tonträger oder Noten sollen zum Angebot gehören.

"Auf jeden Fall dabei sein" will die Stadt Gersthofen laut Kulturreferent Uwe Wagner. Allerdings gebe es noch einige Details zu klären, zum Beispiel bei der Abrechnung. Dies will Wagner in der nächsten Zeit klären. Ähnlich sieht es bei der Stadt Neusäß aus. Aktuell wird noch geprüft, welche Veranstaltungen geeignet wären und wie die technische sowie finanzielle Abwicklung umzusetzen sind. Das neue Stadthallenprogramm beginnt hier Ende September. "Generell würden wir uns freuen, auch ein jüngeres Publikum in der Stadthalle Neusäß begrüßen zu dürfen“, erklärt Veronika Wanninger, Leiterin des Neusässer Kulturbüros.

Kinos im Landkreis Augsburg wollen sich beteiligen

Die Cineplex-Kinos in Königsbrunn und Meitingen werden sich beteiligen. Laut Betreiber Alexander Rusch passe dieses Angebot sehr gut. Es werde sogar eine eigene Branchenlösung geben. Damit könne man direkt über die Kulturpass-Seiten online Karten kaufen. Mit dabei sein will auch das Liliom nach Angaben von Geschäftsführer Michael Hehl, zum Beispiel beim Gersthofer Kinosommer. Auch er und sein Team müssen aber die Details noch klären.

Im Schwabmünchner Kulturbüro werden, wie die Leiterin Doris Hafner bestätigt, alle Veranstaltungen wie der Sommer 100 oder die Jazz-Night, über den KulturPass zu besuchen sein. Auch das Schwabmünchner Singoldsandfestival ist mit von der Partie. Enzo Hirsch, einer der Verantwortlichen sagte, dass man gerade dabei sei, die technische Umsetzung fertigzustellen.

Anders sieht es bei der Stadt Bobingen aus. Wie eine Sprecherin des Kulturamtes erklärte, habe man im Moment kaum kulturelle Angebote, die auf 18-Jährige zugeschnitten seien. Deshalb habe man sich noch nicht registriert. Allerdings seien für die Zukunft auch Konzertformate für ein jüngeres Publikum angedacht. Dann wolle man entscheiden, ob man an dem Programm teilnehmen wird. Eine ähnliche Aussage kommt auch aus Königsbrunn.