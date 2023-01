Kunst oder Schmiererei? Weshalb Graffiti entlang der A8 entfernt wird

Plus Das Sprayen dauert nur wenige Minuten, das Wegmachen Tage. Warum die bunten Bilder entlang der viel befahrenen Strecke verschwinden müssen, was das kostet und wer dafür bezahlt.

"Ist das Kunst, oder kann das weg?" Wie und wann genau diese häufig zitierte Frage entstand, ist unklar. Im Fall der vielen Graffiti entlang der A8 im Augsburger Land ist die Antwort jedenfalls: beides. Denn Kunst mögen die bunten Motive zumindest für deren Schöpfer sein. Weg müssen sie trotzdem. Robert Schmidt, Geschäftsführer des Autobahnbetreibers Pansuevia, hat noch eine pragmatischere Antwort: "Es sind Schmierereien, die eine Menge Geld kosten."