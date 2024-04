Kurioses aus aller Welt: Was haben Sie schon über das Internet bestellt?

Zum Tag der Logistik verlost die Redaktion exklusive Besucherführungen bei Amazon in Gersthofen und in Graben. Wie Sie mitmachen können.

Sie ist Deutschlands drittgrößter Wirtschaftsbereich und ein großer Arbeitgeber im Landkreis: die Logistik. Am 18. April bietet die Branche besondere Einblicke. Auch der Versandriese Amazon beteiligt sich an Tag der Logistik. Die Redaktion verlost dazu Tickets für exklusive Blicke hinter die Kulissen von Amazon in Gersthofen und Graben.

Im Verteilzentrum Gersthofen und im Logistikzentrum Graben organisiert Amazon Rundgänge, die rund eine Stunde dauern. Wer dabei sein will, schickt eine E-Mail bis Freitag, 12. April, 12 Uhr, an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de oder gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de. Eine kleine Aufgabe gibt es dazu: Logistik bedeutet in der Hauptsache Warentransport. Und Waren lassen sich über das Internet bestellen. Haben Sie auch schon einmal etwas Ungewöhnliches oder vielleicht etwas Kurioses bestellt? Gibt es dazu eine Geschichte, die Sie erzählen können? Schreiben Sie uns einige Zeilen und teilen Sie uns per Mail mit, ob Sie an der Führung in Gersthofen (19. April, 8 Uhr) oder in Graben (18. April, 9 oder 13 Uhr) teilnehmen wollen. Die Redaktion lost aus allen Einsendungen die Gewinner aus und meldet sich dann rechtzeitig.

Tischtennisschläger aus Australien

Auch die Redakteure des Augsburger Landboten und der Schwabmünchner Allgemeinen berichten von ungewöhnlichen Bestellungen. Auf der anderen Seite der Welt wurde beispielsweise Maximilian Czysz fündig: Er hatte lange nach einem besonderen Holz für seinen Tischtennisschläger gesucht. In Europa, wo es hergestellt wurde, war das Schlägerholz nicht mehr zu bekommen. Die mehrfach verleimten Furniere, die den Namen des früheren Bundestrainers Charles Roesch trugen, haben besondere Eigenschaften, die im Leistungssport gefragt sind. Ein Schlägerwechsel kam für Czysz nicht infrage. Also suchte er über eine Versteigerungsplattform weltweit danach. Nach dem Zuschlag und mehreren Wochen Wartezeit kam das Holz aus Down Under nach Schwaben. Es hat heute noch einen Ehrenplatz in einer kleinen Holzkiste.

Mit dem Spezial-Papierflieger raus in die Natur

Papierflieger begeistern nicht nur Kinder. Auch Redaktionsleiterin Cordula Homann freut sich über sie und hat ein Spezialmodell online bestellt. Mit einem winzigen Aufsatz namens Powerup versehen, lassen sie sich per App steuern und bleiben sehr, sehr lange in der Luft. Damit haben auch Jugendliche und Papas ihren Spaß – und gehen viel öfter hinaus in die Natur (darüber freut sich auch der Hund), um sich neuen Herausforderungen zu stellen. Der kleine Flieger zieht oft interessierte Spaziergänger an. Die weniger technikaffine Verwandtschaft bastelt derweil weitere Modelle aus unterschiedlichem Papier. So ist ruckzuck die ganze Familie beschäftigt. Zwei Tipps für den Flug: Ganz oben im Baum landen sollte der Flieger nicht. Oder direkt vor der Nase des (Jagd-)hundes.

Wer keine CDs verwendet, braucht auch kein externes Laufwerk. Foto: Markus Hopfner

CDs, die Älteren erinnern sich, sind diese flachen Scheiben mit einem Loch in der Mitte. Auf ihnen können Daten gespeichert werden. Musik zum Beispiel, die nicht schon immer wie heute üblich ganz ohne Datenträger aus dem Internet abgespielt wurde. Weil Laptops längst keine Laufwerke für CDs mehr haben (wozu auch?), Redakteur Marco Keitel vor ein paar Jahren aber einige davon digitalisieren wollte, musste er sich ein externes Laufwerk bestellen. Und fühlte sich dabei Alt und Jung zugleich. Alt sieht auch das Laufwerk mittlerweile aus. Es verstaubt in einem Regal - wie wohl hunderte CD-Sammlungen im Landkreis Augsburg.

Saure Zungen, Schlümpfe und Cola-Kracher

Es gibt Kindheitserinnerungen, die lassen einen nicht los. Bei Redakteur Philipp Kinne ist das etwa die Erinnerung an saure Gummibärchen. Genauer gesagt: an saure Zungen. Beim Bäcker konnte sich jedes Kind für ein paar Cents eine bunte Tüte zusammenstellen. Die sauren Zungen waren immer etwas teurer als die kleineren Colaflaschen oder Apfelringe. Heute ist er kaum noch in der Bäckerei seiner Kindheit – wo es die gemischte Tüte übrigens noch immer gibt. Stattdessen stieß er auf eine Webseite, auf der man sich saure Zungen, Schlümpfe oder Cola-Kracher zu einer bunten Mischung zusammenstellen kann. Schnell war da eine große Bestellung auf dem Weg. Was hätte man als Kind dafür gegeben! Und als Erwachsener? Nach ein paar Tagen hatte die riesige Packung ihren Reiz verloren. So gut wie in der Erinnerung an die weiße Bäckertüte schmecken die sauren Zungen wohl nie wieder.

Aufpassen bei den Mengenangaben! Das weiß Regine Kahl nach einer Bestellung von Luftpolster-Versandtaschen im Internet. Die Umschläge sind praktisch, wenn man gebrauchte Bücher verkaufen will. Zehn Versandtaschen müssten eine zeitlang reichen, denkt sich die Bestellerin und klickt flugs auf den Kaufbutton. Doch oh Schreck, was für einen großen Karton hat da der Hermes-Bote in der Hand? Tja, im Karton sind 100 (!) Versandtaschen. Der große Stoß liegt seitdem im Schrank und schmilzt nur langsam. Bis alle verbraucht sind, müssen noch viele, viele Bücher verkauft werden.

Versandtaschen Der Berg an im Internet bestellten Versandtaschen wird über die Jahre nur langsam kleiner... Foto: Regine Kahl