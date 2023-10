Kurs für pflegende Angehörige in der Fachstelle

Die meisten Pflegebedürftigen werden in der Familie umsorgt. Doch auch für die Angehörigen ist die Situation nicht einfach. Die Seniorenberatung hilft.

Die Seniorenberatung – Fachstelle für pflegende Angehörige des Landratsamtes Augsburg bietet im November einen kostenfreien Informationskurs mit dem Titel „Pflegebedürftig: was nun?“ an.

„Pflegebedürftig sind Personen, die gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und deshalb der Hilfe durch andere bedürfen. Es handelt sich um Personen, die körperliche, kognitive oder psychische Beeinträchtigungen oder gesundheitlich bedingte Belastungen oder Anforderungen nicht selbstständig kompensieren oder bewältigen können.“ So lautet eine Definition des Bundesministeriums für Gesundheit.

Wie geht es zum passenden Pflegegrad?

Sind Betroffene oder Angehörige in einer solchen Situation, stellen sie sich viele Fragen. Beispielsweise: Wie erhalte ich eine Einstufung in einen Pflegegrad? Was ist zu beachten, wenn der Medizinische Dienst kommt? Kann die Pflege zu Hause erfolgen oder ist eine Unterbringung in einer Einrichtung notwendig? Welche ambulanten, teilstationären oder stationären Unterstützungsmöglichkeiten gibt es? Was ist mit Blick auf finanzielle Aspekte zu beachten?

Als neutrale Beratungsstelle zeigt die Fachstelle für pflegende Angehörige den Teilnehmenden Hilfen auf und gibt den Betroffenen und Angehörigen Tipps oder Ratschläge mit auf den Weg.

Kurs für pflegende Angehörige: Anmeldung bis zum 7. November

Der Kurs findet am Montag, 13. November, von 18 Uhr bis 20 Uhr in der Seniorenberatungsstelle – Fachstelle für pflegende Angehörige (Gebäude: Landwirtschaftsamt Stadtbergen), Bismarckstraße 62, 86391 Stadtbergen statt. Teilnehmen können alle Interessierten, Betroffenen oder Angehörigen. Die Teilnahme ist kostenlos. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, die Fachstelle bittet um Anmeldung bis spätestens 7. November unter Telefon 0821/31022766.

Weitere Infos bei der Fachstelle unter Telefon 0821/3102-2705 oder -2718 und per E-Mail an seniorenberatung@lra-a.bayern.de zur Verfügung. (AZ)