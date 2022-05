Längere Fahrtzeiten? Was der Bahnausbau für den Nahverkehr bedeutet

Plus Die Bayerische Eisenbahngesellschaft ist für den Nahverkehr zuständig. Hier blickt man besorgt auf die Entwicklung des Schienenverkehrs in der Region.

Schnell, preisgünstig und ohne lange Wartezeiten - wer so einfach mit dem Zug fahren kann, wird sich wohl auch dafür entscheiden. Doch soweit ist es noch nicht auf dem Streckenabschnitt zwischen Ulm und Augsburg. Immer öfter werden stattdessen Bedenken laut, dass die Verbesserung des Nahverkehrs im Zuge des geplanten Bahnausbaus auf der Strecke bleiben könnte. Auch die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG), die in Bayern für den Nahverkehr zuständig ist, kann die Zweifel nicht ausräumen.