Landkreis Augsburg braucht mehr Flüchtlingsunterkünfte

Plus Im Landkreis Augsburg leben weit mehr als 5000 Geflüchtete und es werden ständig mehr. Wie lange reichen die Unterkünfte noch aus?

Von Christoph Frey Artikel anhören Shape

Der Krieg in der Ukraine, Elend und Gewaltherrschaft in Syrien und Afghanistan und ihre Folgen im sicheren Deutschland: Im Landkreis Augsburg leben inzwischen mehr als 5000 Geflüchtete. Diese Zahl nannte der Chef des Ausländeramtes, Markus Huber, am Montag vor dem Kreistag. Wie Huber sagte, würden dem Augsburger Land „über kurz oder lang“ noch mehr Schutzsuchende zugewiesen, weil derr Kreis bisher seine Aufnahnmequote nur zu 86 Prozent erfülle. Offen blieb am Montag, wo die Behörden für diese Menschen ausreichend Unterkünfte schaffen wollen.

So viele Geflüchtete gibt es im Kreis Augsburg

Denn schon jetzt ist es in den mehr als 70 Unterkünften von Landkreis und Regierung von Schwaben laut Hubert so voll wie 2016. Damals war infolge der Flüchtlingskrise ein Höchststand in den Unterkünften erreicht worden. Bundesweit stellten vor sieben Jahren rund 750.000 Menschen einen Antrag aufs Asyl, 2015 war es eine halbe Million gewesen.

