Landkreis Augsburg: Nur noch 27 Erstimpfungen in zwei Wochen

Plus Nur noch sehr wenige Menschen im Landkreis Augsburg wollen sich erstmals gegen das Coronavirus impfen lassen. Die vierte Spritze hingegen ist durchaus gefragt.

Wer sich bis jetzt noch nicht für eine Corona-Impfung entschieden hat, wird es auch nicht so schnell tun. Das lässt sich aus den Zahlen der Impfungen herauslesen, die im Landkreis Augsburg derzeit noch vorgenommen werden. Innerhalb von zwei April-Wochen kamen nur noch 27 Menschen, um sich eine erste Spritze geben zu lassen, so die Statistik des Landratsamtes.