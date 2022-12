Landkreis Augsburg steht vor einem Millionen-Loch

Plus 2023 soll im Augsburger Land das Jahr der Rekord-Investitionen werden. Ausgerechnet jetzt werden die Finanzen zur größten Baustelle.

Das Landkreisfest für das kommende Jahr ist dem Rotstift schon zum Opfer gefallen und auch sonst heißt es in den kommenden Monaten: schieben, strecken und streichen. Denn der Landkreis Augsburg muss kräftig sparen und das werde nicht ohne schmerzhafte Einschnitte gehen, wie Landrat Martin Sailer ( CSU) am Montagnachmittag im Kreistag sagte. Der Kreis müsse sich auf seine Pflichtaufgaben besinnen und die freiwilligen Leistungen zurückfahren. Sailer: "Auch wenn es weh tun wird, wir müssen alles hinterfragen."