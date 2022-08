Landkreis Augsburg zeichnet über 200 Feuerwehrleute aus

Zehn Geehrte sind bereits seit 50 Jahren bei der freiwilligen Feuerwehr im aktiven Dienst. Landrat Martin Sailer verleiht Ehrenkreuze.

Bei festlichen Abendveranstaltungen hat der Landkreis Augsburg stellvertretend für den Freistaat Bayern 202 langjährige Mitglieder der örtlichen Feuerwehren für ihr langjähriges, ehrenamtliches Engagement geehrt. Insgesamt verlieh Landrat Martin Sailer 92 Ehrenkreuze in Silber für 25-jährige Dienstzeit, 100 goldene Ehrenkreuze für 40 Jahre und zehn Große Ehrenzeichen für 50 Jahre im aktiven Dienste der Feuerwehr.

Landrat Sailer stellt den Wert des Ehrenamts in den Vordergrund

Für den Inspektionsbereich Süd wurden 50 Jubilare aus 17 Freiwilligen Feuerwehren mit Ehrenkreuzen ausgezeichnet. 22 Mal wurde das Ehrenkreuz in Silber, 24 Mal das Ehrenkreuz in Gold sowie viermal das Große Ehrenzeichen für 50-jährige aktive Dienstzeit verliehen. Im Inspektionsbereich Mitte wurden an Feuerwehrleute aus 23 Feuerwehren insgesamt 40 Ehrenkreuze in Silber und 40 in Gold verliehen. Im Nordbereich wurden an Jubilare aus 24 Wehren insgesamt 30 silberne und 36 goldene Ehrenkreuze sowie sechs Große Ehrenzeichen verliehen.

Sailer stellte im Rahmen der Ehrungen den Wert des Ehrenamts für die Gesellschaft in den Vordergrund: "Menschen wie Sie, die sich für ihre Heimat und Mitmenschen einbringen, halten unsere Gesellschaft im Kern zusammen", so der Landrat. Die langjährige Bereitschaft, sich in den Dienst der Gesellschaft zu stellen, verdiene höchsten Respekt. Einen besonderen Dank richtete Sailer an die Feuerwehren für ihr Mitwirken im Katastrophenschutz. (AZ)

